'Jaz sem Rus' – pesem, ki v zaporu vsako jutro prebudi Navalnega

"Vsako jutro ob 5. uri zjutraj sem prisiljen poslušati pesem pop pevca, ki podpira Putina," je po poročanju Guardiana potožil 47-letni zapornik. Gre za pesem Jaz sem Rus, ki jo izvaja pevec Shaman oz. Jaroslav Dronov . Pesem, ki jo včasih izvaja oblečen v črno usnjeno obleko in s trakom v barvah ruske zastave, govori o tem, da Rusov ni mogoče zlomiti, in o tem, kako je "treba iti do konca in da je v njih kri očetov".

"Shaman je postal znan, ko sem bil že v zaporu, zato ga nisem mogel niti videti niti poslušati njegove glasbe. Vedel pa sem, da je postal eden glavnih Putinovih pevcev in da je izdal pesem z naslovom Jaz sem Rus," je na družbenem omrežju zapisal Navalni.

"Seveda me je zanimalo, kako pesem zveni, ampak kje bi lahko to poslušal v zaporu. Nato pa so me premestili v novo kolonijo. Tukaj nam vsak dan ob 5. uri zjutraj ukažejo, naj vstanemo, nato v zaporu zadoni ruska himna. Takoj za njo pa sledi še ta druga najpomembnejša pesem države – Jaz sem Rus," je sporočil.

Kot je še izpostavil zaprti kritik Kremlja, je ironično, da državna propaganda zdaj vključuje predvajanje ultranacionalistične pop pesmi. "Še vedno nisem prepričan, ali prav razumem, kaj sta post-ironija in meta-ironija. Ampak če to ni to, kaj potem je?" je še vprašal.