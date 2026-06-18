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'Jaz sem šef', Melonijeva, cigareti, kitajski avti, Trump in Macronova ura

Evian, 18. 06. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
L.M.
Srečanje G7 v Evianu

Vrhunec srečanja skupine G7 v francoskem Évianu ni zaznamovala le diplomacija, temveč tudi vrsta nerodnih trenutkov, ko so mikrofoni ujeli zasebne pogovore svetovnih voditeljev.

Izjave, namenjene zgolj sogovornikom v dvorani, so tako nehote postale javne. Portal Politico jih je naštel šest.

'Jaz sem šef'

Med najbolj odmevnimi trenutki je bila izjava ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je ob prihodu na srečanje, ko so bili drugi voditelji že zbrani za mizo, dejal: "Jaz sem šef." V prostoru se je zaslišal nekoliko zadržan smeh, posnetek pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.

Melonijeva brez cigaret

Tudi italijanska premierka Giorgia Meloni je nehote postala del razprave. Nemški kancler Friedrich Merz jo je vprašal, ali je tisto jutro že pokadila cigareto, Melonijeva pa je odgovorila, da ni kadila "od 1. maja". Kanadski premier Mark Carney jo je nato vprašal, ali uporablja nikotinski obliž.

Srečanje G7 v Evianu
Srečanje G7 v Evianu
FOTO: AP

Pogovor o kitajskih električnih vozilih

Mikrofoni so ujeli tudi pogovor med Carneyjem in Trumpom o kanadskem dogovoru s Kitajsko glede električnih vozil. Carney je pojasnil, da kitajski avtomobili predstavljajo manj kot tri odstotke kanadskega trga oziroma okoli 49.000 vozil, pri čemer je poudaril, da gre za omejeno količino. Dodal je: "To je omejitev ... Mislil sem, da vam bo to dejansko všeč." "To je dobro. To mi je všeč," je odgovoril Trump.

Trump in Grenlandija

Posebno pozornost je pritegnil tudi kratek pogovor med Trumpom in predsednikom Evropskega sveta Antóniem Costo. Ameriški predsednik je dejal le: "Razumete?" In po kratkem premoru: "Grenlandija." Zaradi pomanjkanja konteksta ni jasno, kaj je želel povedati, izjava pa je sprožila številna ugibanja.

Srečanje G7 v Evianu
Srečanje G7 v Evianu
FOTO: AP

Macron o srečanju s Trumpom

Francoskega predsednika Emmanuela Macrona so slišali med pogovorom z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko je omenjal "težak pogovor pred kamerami", ki ga je imel dan prej s Trumpom.

Tudi ura ni ostala neopažena

Za nekoliko bolj lahkoten zaključek je poskrbela Macronova pozabljena ročna ura. Ko je Carney opazil, da jo je francoski predsednik pustil v sejni sobi, je pripomnil: "Njegova ura je ostala tukaj." Trump pa se je hitro odzval: "Dajte jo meni, če je odšel. Dajte jo sem."

Razlagalnik

Skupina G7 ali 'skupina sedmih' je neformalni forum sedmih vodilnih svetovnih gospodarstev, ki vključuje Kanado, Francijo, Nemčijo, Italijo, Japonsko, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike. Organizacija se je razvila iz srečanj finančnih ministrov v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, njen namen pa je usklajevanje politik o ključnih globalnih vprašanjih, kot so mednarodna varnost, svetovno gospodarstvo, podnebne spremembe in trgovinski odnosi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
G7 Évian Donald Trump vroči mikrofoni

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KOMENTARJI4

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DEBELA OLIVA
18. 06. 2026 08.18
In ti pacienti odločajo o vsem svetu
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0 0
detect
18. 06. 2026 08.15
so se pogovarjali kako bodo uničili zemljo.
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0 0
deratizacija
18. 06. 2026 08.15
Ga nimajo še dovolj?!
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0 0
NeXadileC
18. 06. 2026 08.06
0
Odgovori
0 0
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