Jazbečar ubil novorojenčico, medtem ko sta starša spala

Mama je naslednje jutro otroka našla mrtvega. "Otrokova mati krivi sebe, a šlo je za tragično nesrečo," je dejal prijatelj družine za lokalne ruske medije.

Psa naj bi po dogodku uspavali.

Čeprav so majhni in ljubki, so jazbečarji zelo teritorialni in borbeni, poroča The Sun. Ruske oblasti so sprožile preiskavo tragičnega dogodka in preiskujejo sum povzročitve smrti iz malomarnosti.