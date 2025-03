JD Vance s svojo opazko o 'kar eni državi' užalil Britance in Francoze

ZDA so po petkovem prepiru med Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ustavile vojaško pomoč Ukrajini. Zelenski je predčasno zapustil Belo hišo, voditelja pa tako nista podpisala napovedanega dogovora o ukrajinskih mineralih.

Ameriški podpredsednik JD Vance je za Fox News komentiral ameriški predlog, na podlagi katerega bi morala Ukrajina ameriškim podjetjem omogočiti dostop do ukrajinskih redkih zemelj in rudnin. "Najboljše varnostno jamstvo je, da Američanom zagotovimo gospodarsko prednost v prihodnosti Ukrajine. To je veliko boljše jamstvo za varnost kot 20.000 vojakov iz kar ene države, ki se ni borila v vojni že 30 ali 40 let," je komentiral Vance.

V njegovi opazki o 'kar eni državi' so se prepoznali Britanci in Francozi. Opozicijski britanski politiki so Vancea obtožili nespoštovanja britanskih sil.

Konservativni britanski poslanec James Cartlidge je poudaril, da sta Združeno kraljestvo in Francija napotili svoje vojake v Afganistan, kjer so se borili skupaj z ZDA. "Zelo nespoštljivo je ignorirati takšno služenje in žrtvovanje."

Tudi Nigel Farage, sicer velik podpornik Trumpa, je poudaril, da je Združeno kraljestvo 20 let stalo ob strani ZDA v Afganistanu. Liberalna poslanka Helen Maguire, ki je služila v Iraku, je pozvala britanskega veleposlanika v ZDA, naj pozove Vancea k opravičilu. "JD Vance iz zgodovine briše na stotine britanskih vojakov, ki so dali svoja življenja v Iraku in Afganistanu," je dejala. V pogovoru za BBC je dodala, da se je komentar Vancea očitno nanašal na Združeno kraljestvo in Francijo in da je bil globoko nespoštljiv.

Na Downing Streetu niso želeli komentirati, ali so se premierju Keiru Starmerju komentarji zdeli žaljivi ali nespoštljivi, so pa zapisali, da občudujejo vse britanske vojake.