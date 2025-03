JD Vanca v Vermontu namesto zasneženih strmin pričakali protestniki

Nasprotniki Trumpove administracije so po prepiru z Zelenskim v Beli hiši še bolj razburjeni, s svojimi pikrimi komentarji je ogromno prahu dvignil tudi podpredsednik JD Vance. "Takoj zatem, ko je svojemu šefu pomagal pri zasedi in žaljenju tujega voditelja v Beli hiši, se je z družino odpravil v Vermont in naj bi smučal v Sugarbush resortu," je na družbeno omrežje zapisal eden od domačinov.

Dodal je, da je protestnike na noge pomagala spraviti lokalna napovedovalka vremena, ki je z zapisom ljudi pozvala k nasprotovanju Vanceu in administraciji, ki jo predstavlja. Sporočilo so na elektronski naslov prejeli naročniki dnevnih Sugarbush novic, za kratek čas pa je bilo objavljeno tudi na spletni strani, a so ga nato odstranili.