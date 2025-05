JD Vance: Vojne v Ukrajini še ne bo kmalu konec

Kmalu po sredinem podpisu sporazuma med ZDA in Ukrajino o redkih zemljah, ki po besedah ameriških uradnikov "potrjuje zavezo obeh držav za trajni mir in blaginjo Ukrajine," je ameriški podpredsednik JD Vance v obsežnem intervjuju za Fox News zagovarjal Trumpov pristop do vojne v Ukrajini in dejal, da se vojna še ne bo kmalu končala. Napadi se medtem nadaljujejo – v ruskem obstreljevanju Zaporožja je bilo ranjenih najmanj 29 ljudi.