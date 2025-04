JD Vance z družino v Beli hiši proslavil 10 let treznosti svoje mame

Med govorom na slovesnosti je pohvalil uspeh svoje mame: "Uspelo je tebi in nam vsem. Praznuješ izjemno pomemben mejnik in zelo sem ponosen nate." Dodal je, da se srečuje z veliko ljudmi, ki verjamejo, da odvisnikom ni mogoče pomagati, da ne morejo obrniti svojega življenja. "Za nekatere to seveda drži, vendar pa za mnoge obstaja tudi svetla prihodnost," je poudaril.

"Letos obeležujemo 10 let treznosti moje mame in hvaležen sem, da smo lahko z našo družino ta trenutek proslavili v Beli hiši," je ameriški podpredsednik JD Vance v ponedeljek zapisal na družbenem omrežju. Ob tem je dejal, da je na svojo mamo Beverly Aikins tudi izjemno ponosen.

Spregovorila je tudi njegova mama, ki se je spomnila najtežjih trenutkov v svoji preteklosti. "Ko so umrli moji starši, sem pristala na samem dnu," je priznala in opisala tudi, kako so stike z njo prekinili tako njeni sorojenci kot njeni otroci.

Svojo družino in prijatelje je Vance v petek popeljal tudi na ogled Bele hiše, med drugim jim je razkazal vrt vrtnic, Rooseveltovo sobo ter sobo za novinarske sestanke.

V času praznovanja se je ameriški predsednik Donald Trump mudil na Floridi, kjer je v svojem letovišču obiskal turnejo LIV Golf. A kljub temu ni pozabil na mamo svoje desne roke. Posebno čestitko so Aikinsovi namenili na uradnem profilu Bele hiše, kot je dejal Vance, pa je njegovi mami podaril tudi poseben predsedniški kovanec, poroča Washington Examiner.

Vance je v svojih spominih "Hillbilly Elegy" zapisal, da se je njegova mati dlje časa borila z odvisnostjo od drog in alkohola. Takrat so na pomoč priskočili Vanceovi stari starši, ki so poskrbeli zanj in ga vzgojili. Kljub vsem težavam med odraščanjem pa sta mati in sin kasneje uspela popraviti svoj odnos.

Med republikansko nacionalno konvencijo leta 2024 je občinstvu povedal, da bo leta 2025 praznovala 10 let treznosti. "Če se bo predsednik Trump strinjal s tem, bomo obletnico praznovali v Beli hiši," je predlagal med govorom na konvenciji.