J. D. Vance z ženo na Grenlandijo. Danska premierka: Obisk ni zaseben

Podpredsednikova žena Usha Vance naj bi si v petek ogledala dirko s pasjo vprego, a so se Američani po poročanju tiskovne agencije Reuters raje odločili za obisk tamkajšnje ameriške vesoljske baze Pituffik.

Grenlandski premier v odstopu Mute Egede je pozval k močnejši podpori zaveznikov proti ZDA, Frederiksenova pa je potrdila, da "obstaja ogromna podpora nordijskih držav in EU, zato imamo ob sebi zaveznike in tesne partnerje."

Frederiksenova je dejala, da Danska sicer ne nasprotuje povezavam z ZDA, pri čemer se je sklicevala na dvostranski sporazum iz leta 1951, ki je ZDA določil pravice do prostega gibanja in gradnje vojaških baz na Grenlandiji, ob rednem obveščanju Danske in Grenlandije. "Smo zavezniki," je dejala in dodala: "Niti na Danskem niti na Grenlandiji nič ne kaže, da si ne želimo sodelovanja z Američani."

Ogled znamenitosti ali aneksija?

Nacionalni varnostni svet Bele hiše je dejal, da je cilj obiska "spoznati Grenlandijo, njeno kulturo, zgodovino in ljudi", danska voditeljica pa je po poročanju britanskega časnika The Guardian zavrnila možnost, da bi potovanje lahko šlo za zasebni obisk, saj "ne more iti na zasebni obisk z uradnimi predstavniki druge države."

Grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo pridobil Grenlandijo, je po njenih besedah treba jemati resno: "Predsednik Trump misli resno ... Hoče Grenlandijo."

"Očitno ne gre za obisk glede tega, kaj Grenlandija potrebuje ali kaj si Grenlandija želi od obiska. Zato, ne glede na to, kako obrnemo, ne gre le za popolnoma nesprejemljiv pritisk na Grenlandijo, grenlandske politike in grenlandsko prebivalstvo, ampak tudi na Dansko in s tem na kraljestvo," je še opozorila.