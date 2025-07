Je 19-letnika pretepal tudi hrvaški reprezentant v taekwondoju?

Pet moških je obtoženih kaznivih dejanj hude telesne poškodbe in nasilnega vedenja po nasilnem napadu na 19-letnega Slovenca v klubu v Poreču. Hrvaške oblasti preverjajo tudi, ali obstajajo še kakšna kazniva dejanja, s katerimi so povezani.

Kot je neuradno poročal hrvaški portal Index, so bili varnostniki povezani z nekaterimi policijskimi krogi, zato se je pogosto zgodilo, da so do njih pricurljali podatki o načrtovanih policijskih racijah. V varnostni službi v klubu Saint & Sinner naj bi občasno deloval tudi hrvaški policist, ki je član hrvaške franšize Punch It Gym Croatia v Pulju pod vodstvom Denisa Vojnikovića, enega izmed osumljencev napada, poročajo Slovenske novice.

Kot še poročajo, ne gre za osamljen primer. Podobno usodo naj bi pred istim klubom doživela tudi slovenska oče in sin, ki so jima varnostniki preprečili vstop v klub, nato pa se na oba spravili tudi fizično.