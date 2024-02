Je agencija ZN z elektriko napajala Hamasove predore? UNRWA zanika obtožbe

Izraelska vojska je novinarjem pokazala tunele, ki se delno nahajajo tudi pod stavbo UNRWA, agencije ZN v Gazi, in naj bi jih uporabljali pripadniki Hamasa. Šef agencije Philippe Lazzarini je medtem zanikal Izraelove obtožbe in dejal, da agencija ni bila seznanjena s prostori oz. tuneli pod sedežem agencije. Izrael je medtem prepričan, da šef agencije z izjavami zavaja. Lazzarini je sicer dejal, da je agencija po izraelskih obtožbah odpustila devet sodelavcev, ne da bi sploh preverila utemeljenost dokazov, ki jih je predočil Izrael.

Izraelska vojska preiskuje tunele pod UNRWA.

Izraelska vojska je povabila novinarje, da obiščejo enega od podzemnih predorov, ki so ga odkrili v Gazi. Ta delno poteka tudi pod sedežem stavbe agencije ZN za palestinske begunce UNRWA. Izraelska vojska je pokazala, da je vsaj del sistema predorov potekal pod dvoriščem sedeža humanitarne agencije, poroča Al Jazeera. V eni od zgradb so novinarjem pokazali sobo, polno računalnikov z žicami, ki segajo v prostore pod sobo. Vojaki so jim nato pokazali sobo v kompleksu podzemnih tunelov, kamor naj bi 'tekle' žice. V tej sobi se je nato nahajala električna omarica.

Vojska trdi, da je soba služila kot vozlišče za napajanje infrastrukture predorov na tem območju. Izrael je sicer večkrat poudaril, da je eden glavnih ciljev njegove invazije v Gazi uničiti podzemno mrežo, ki jo Hamas uporablja za premikanje svojih borcev, orožja in zalog. Domneva se, da predori na globini 15 do 60 metrov prečkajo celotno enklavo in so skupno dolgi celo več 100 kilometrov. Izraelski uradniki sistem podzemnih predorov imenujejo 'metro'. Medtem pa je šef agencije UNWRA Philippe Lazzarini dejal, da ne poznajo območij pod svojim sedežem v Gazi.

Lazzarini zapisal, da je bila agencija o predorih seznanjena iz poročil v medijih. Dodal je, da čeprav si poročila zaslužijo neodvisno preiskavo, "tega trenutno ni mogoče izvesti, saj je Gaza aktivno vojno območje". Lazzarini je sporočil, da je osebje UNRWA zapustilo sedež 12. oktobra po izraelskem ukazu za evakuacijo in da niso bili seznanjeni z nobeno dejavnostjo, ki bi od takrat tam morda potekala. V času, ko ni aktivnega konflikta, je dodal, agencija vsake tri mesece pregleduje svoje prostore. "UNRWA je organizacija za človeški razvoj in humanitarna organizacija, ki nima vojaškega in varnostnega strokovnega znanja niti zmogljivosti za izvajanje vojaških pregledov tega, kar je ali bi lahko bilo pod njenimi prostori," je dejal. V preteklosti, je dodal Lazzarini, so uradnikom Hamasa in izraelskim oblastem poslali protestna pisma, "kadarkoli so naleteli na sumljiv predor v bližini ali pod prostori UNRWA" . Lazzarini je zapisal, da so o tem redno poročali Generalni skupščini ZN.

Agencija UNRWA, ki skrbi za humanitarno pomoč Palestincem v Gazi, se je znašla pod hudimi obtožbami Izraela, ki trdi, da je 11 njenih uslužbencev sodelovalo v Hamasovem napadu na južni Izrael 7. oktobra in zajetju talcev. V napadu Hamasa je umrlo 1100 ljudi, zajetih pa je bilo okrog 240 ljudi. Izrael se je odzval s srditim bombnim napadom, v katerem je bilo po podatkih oblasti in mednarodnih agencij v Gazi ubitih več kot 28.000 ljudi in razseljenih skoraj 85 odstotkov prebivalstva palestinske enklave. UNRWA je takoj odpustila vse osumljene sodelovanja s Hamasom in sprožila preiskavo. Kljub temu pa so praktično vsi njeni največji donatorji, na čelu z ZDA in Nemčijo ter EU, ustavili svoje financiranje. Agencija se je tako znašla v hudi finančni krizi, kot pravi, pa so s tem ogrožena življenja številnih prebivalcev Gaze. Agencija je sporočila, da je Izrael tudi zamrznil njen bančni račun, uvedel embargo na pošiljke pomoči in preklical davčne ugodnosti.

UNRWA