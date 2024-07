S puško neovirano na streho: je ameriška tajna služba zatajila?

Čeprav se je Donald Trump po preživelem poskusu atentata zahvalil agentom tajne službe, ki so bili tudi tisti, ki so nazadnje ubili njegovega napadalca, se je ameriška tajna služba znašla pod plazom kritik zaradi očitkov o neustreznem ravnanju na predvolilnem shodu v Pensilvaniji. Priče namreč trdijo, da so že nekaj minut pred streljanjem opozorili na moškega, ki se s puško plazi po strehi. Direktorica ameriške tajne službe bo morala zato na zaslišanje pred kongresom.

OGLAS

"Tajna služba je imela sinoči eno samo nalogo in v njej je spektakularno pogorela," je bil oster BBC-jev strokovnjak za področje varnosti. "Imajo nalogo, da ščitijo ameriškega predsednika, tako aktualnega kot prejšnjega, kar jim ni uspelo," je opozoril Frank Gardner.

Agenti tajne službe okoli Trumpa po poskusu atentata nanj. FOTO: AP icon-expand

Spomnil je, da je od zadnjega poskusa atentata na prvega moža ZDA minilo 43 let, ko je bil Ronald Reagan ustreljen v prsni koš, vendar je preživel. "Danes pa želijo ameriški politiki in javnost izvedeti, kako se je lahko atentator splazil na strateško točko na strehi, oborožen s puško, od koder je neovirano sprožil štiri strele proti odru. Vse to na območju, ki naj bi bilo varnostno pregledano in zaščiteno," je zapisal Gardner.

"Američani zahtevajo odgovore o poskusu atentata na Donalda Trumpa," je v izjavi zapisal tudi Odbor za nadzor, ki je glavni preiskovalni odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa. Direktorico ameriške tajne službe Kimberly Cheatle je pozval na zaslišanje 22. julija.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Agenti tajne službe okoli Trumpa po poskusu atentata nanj. icon-picture-layer-2 1 / 6

Na današnji novinarski konferenci po incidentu je FBI-jev posebni agent Kevin Rojek dejal, da je "presenetljivo", da je strelec uspel streljati proti odru, preden ga je tajna služba nevtralizirala. Toda na vprašanje, ali je šlo za spodrsljaj odgovorih za varnost, je dejal, da med aktivno preiskavo ne bo podal te ocene. Priče trdijo, da so skušale opozoriti na strelca Medtem se pojavljajo posnetki, ki na varnostni protokol na prireditvi mečejo še slabšo luč. Prikazujejo moškega na strehi, spodaj se slišijo kriki, šele nato odjeknejo streli. Priče celo trdijo, da so že nekaj minut pred streljanjem opozarjali na moškega, ki se s puško plazi po strehi. Eden izmed njih je spregovoril tudi za BBC. Zatrdil je, da so nekaj minut po tem, ko je Trump začel svoj govor, zagledali moškega, ki je plezal po strehi poleg njih. "Imel je puško, jasno smo jo videli," je poudaril. Po njegovih besedah so nanj opozorili tudi policiste, ki so tekali naokrog. "Hej, tam je moški s pištolo, vidimo ga, smo vpili. Oni pa so osuplo gledali naokrog, kot da ne bi dojeli, kaj se dogaja," je nadaljeval očividec, ki pravi, da je bil presenečen, ko je videl, da Trump še vedno govori. "Zakaj ga niso potegnili z odra, sem se spraševal," pripoveduje.

Lokacija strelca na shodu FOTO: NY Times Google earth icon-expand

Trdi, da so na strelca kazali dve ali tri minute, tajna služba pa jih je z daljnogledom opazovala z vrha skednja. Vendar je dodal, da je bil strelec zaradi naklona strehe verjetno skrit pred njihovimi očmi. "Ampak zakaj ni bilo agentov na vseh strehah tukaj naokrog? To ni velik prostor," se je vprašal. Vprašanje, ki si ga torej vse glasneje zastavljajo tudi strokovnjaki za varnost in ameriška javnost.

Policijski ostrostrelci na drugi strehi. FOTO: AP icon-expand