Je bil domnevni ruski vohunski kit Hvaldimir ustreljen?

Organizacije za zaščito živali so sporočile, da so na belugi z vzdevkom Hvaldimir, domnevnem ruskem vohunskem kitu, odkrili poškodbe, ki bi lahko nakazovale, da je bil kit ustreljen. Zaradi slednjega so na norveško policijo že vložili pritožbo ter jo prosili, naj v primeru poginule beluge sproži kazensko preiskavo. Truplo Hvaldimirja so v soboto odkrili v zalivu na jugozahodni obali Norveške, v ponedeljek pa so ga prepeljali na obdukcijo.

Belugo z vzdevkom Hvaldimir so na Norveškem prvič opazili leta 2019 nedaleč od ruskih voda. Kit je imel okoli trupa pripet pas, kar je hitro sprožilo govorice, da bi lahko šlo za ruskega vohunskega kita. V soboto so poginulega Hvaldimirja (skovanka iz norveške besede kit – hval – in imena ruskega predsednika) našli v zalivu na Norveškem, po poročanju Guardiana pa sta vsaj dve organizaciji za zaščito živali zdaj sporočili, da bi lahko kit poginil zaradi domnevnih strelnih ran, ki so jih opazili na njegovem trupu.

Beluga Hvaldimir FOTO: Shutterstock icon-expand

Organizaciji Noah in One Whale sta povedali, da sta zaradi tega vložili pritožbo na norveško policijo in jo prosili, naj sproži kazensko preiskavo. "Poškodbe na kitu so zaskrbljujoče in takšne narave, da ne moremo izključiti kaznivega dejanja," je dejala direktorica organizacije Noah Siri Martinsen. "Imel je več strelnih ran po telesu," pa je povedala vodja organizacije One Whale, ki so jo ustanovili prav za sledenje Hvaldimirju, Regina Crosby Haug, ki si je v ponedeljek ogledala truplo kita.