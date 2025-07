Je bil Janez Janša na domoljubnem ali ustaškem koncertu?

Med okoli 504.000 ljudmi, kolikor naj bi se v soboto po ocenah organizatorjev zbralo na zagrebškem hipodromu, so bili na koncertu kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona tudi številni politiki. Pa ne le iz Hrvaške, kocerta se je udeležil tudi Janez Janša s soprogo Urško Bačovnik Janša. Poleg Janše pa je bil na koncertu tudi Branko Grims, evropski poslanec iz vrst SDS. Janša si je dogodek, sodeč po objavi na družbenem omrežju, ogledal v družbi Velimirja Bujanca, hrvaškega televizijskega voditelja, ki ga zaradi preteklih dejanj povezujejo s poveličevanjem nacizma in ustaštva.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Koncert Janše, kot kaže, ni pustil ravnodušnega, kar je razvidno iz nekaterih njegovih objav. "Morje luči, vere in domoljubja. Čestitke, sosedi! 500.000 ljudi, predvsem mladih, in nobenega incidenta. Manifestacija večnih vrednot naše civilizacije, izraženih tudi v besedah Ivana Cankarja: 'Mati, domovina, Bog,'" je Janša zapisal na omrežju X. Citiral je tudi nekaj besedil Perkovićevih pesmi: "Ko zapojem, partija mi sodi... Kar naj sodi, mi bomo peli naprej... Kaj nam more lanski sneg? ... Kaj črn oblak planini."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Levica: Sramota za Slovenijo

Prisotnost slovenskih politikov na koncertu, na katerem so bili številni obiskovalci opremljeni z ustaškimi simboli, pa je sprožila polemike na domačem političnem parketu. "Janševa udeležba na koncertu, kjer se poveličuje ustaštvo, je sramota za Slovenijo. Koncentracijsko taborišče, ki ga je med vojno vodil ustaški režim, je bilo še za standarde druge svetovne vojne posebej brutalno," so med drugim zapisali v Levici. "Nerazumljivo je tudi, da se koncerta udeležujejo naši 'domoljubi', pa čeprav so bili med žrtvami ustašev tudi Slovenci. Ti našega naroda niso priznavali in so sanjali o veliki Hrvaški, med vojno pa so zasedli del Bele Krajine in v Jasenovcu pobijali tudi slovenske duhovnike," so dodali v stranki Levica.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Oglasil se je tudi Inštitut 8. marec, ki je opozoril, da ni šlo za običajen koncert: "Na Thompsonovih koncertih so vsi 'za dom spremni', vijejo se zastave NDH, marionetne države nacistične Nemčije, in še in še podob, ki bi morale ostati v zgodovini. In v tej masi ljudi, ki jo združuje ideja, zaradi katere je Evropa pred dobrimi 80 leti krvavela, je v družbi proustaškega TV voditelja (ki se je pred leti fotografiral v uniformi nacistične Nemčije) tudi Janša." Dodali so, da je Janša s tem dal jasno politično sporočilo, ki bi ga morala Slovenija vzeti resno.

Kdo je Velimir Bujanec?

Velimir Bujanec na Hrvaškem velja za precej sporno osebnost. Občinsko kazensko sodišče v Zagrebu ga je leta 2014 obsodilo zaradi prodaje in napeljevanja k uživanju kokaina, s katerim naj bi plačeval za spolne usluge prostitutki. Med preiskavo mu je policija sledila in ga večkrat ujela pri naročanju in kupovanju prepovedanih drog. Pozneje se je poravnal s tožilstvom, dejanje je priznal in bil obsojen na pogojno kazen, je poročal Net.hr.

Spomnili so tudi, da je Bujanec januarja 2016 pripeljal množico, ki je vzklikala ustaški pozdrav in takratni predsednici hrvaškega sveta, Mirjani Rakić, izročil šajkačo (srbsko tradicionalno čepico) z besedami: "To šajkačo mi je dala ženska iz Vukovarja. Padla je s četnika, ki jo je posilil. Ta ženska me je prosila, naj vam jo dam." Po tem incidentu je prejemal vabila na sprejeme tako od premierja Andreja Plenkovića kot nekdanje predsednice Kolinde Grabar Kitarović. Hrvaška javnost pa se ga spominja predvsem tem, da se je v mladih letih fotografiral v nacistični uniformi. Leta 1994 je namreč za Globus posnel serijo črnobelih fotografij, s katerimi je izražal podporo ustaštvu in Ku Klux Klanu. V tistem intervjuju naj bi tudi povedal, kakšno rešitev "srbskega vprašanja" zagovarja: "Eno tretjino izseliti, eno tretjino, lojalnih, prekrstiti, in eno tretjino, zločince, ubiti."

Bujanec je leta 1994 posnel črnobele fotografije v nacistični vojaški uniformi FOTO: Wikipedia icon-expand

V mladosti je bil predsednik podmladka strank HDZ in HSP. Po podatkih na spletu pa je sodeloval tudi v operacijah Blisk in Nevihta med hrvaško osamosvojitveno vojno. Poleg tega je znan tudi po tem, da je uničeval spominske plošče borcem NOB, javno zažigal izvode revij Feral Tribune in Arkzin, grozil s smrtjo predstavnikom srbske manjšine in aktivistom, pa tudi po obsodbi iz leta 2017 zaradi obrekovanja nekdanjega ministra SDP Ranka Ostojića. Bujenca je obravnavala tudi hrvaška Agencija za elektronske medije, ker je v oddaji njegov gost Ante Prkačin dejal, da bi morali nekdanjega hrvaškega predsednika Stipeta Mesića "obesiti". V pogovoru je namreč Prkačin dejal, da bi morali "to barabo za ušesa pripeljati na Jelačićev trg in jo javno obesiti", pri čemer je mislil na Mesića. Svet Bujenca zaradi te oddaje ni obsodil, pač pa je zadevo posredoval državnemu tožilstvu, da ugotovi, ali je prišlo do kršitve zakona.