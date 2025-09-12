Je bil morilec Splitčana sin, ki je 13 let dvigoval očetovo pokojnino?

Leta 2012 so mimoidoči v morju v splitskih soseskah Žnjan in Zenta, ki ležita le nekaj minut stran od središča mesta in znamenite plaže Bačvice, več dni odkrivali dele razkosanega trupla. Najprej nogo, nato trup, nazadnje še glavo. Kdo je žrtev, jim ni uspelo ugotoviti niti s pomočjo fotorobota in primer je ostal velika uganka, piše Net.hr .

Vse do zdaj, ko je veriga dogodkov očitno pripeljala do velikega odkritja. Lastnica stanovanja v središču Splita je poklicala policijo in prosila, naj preverijo status podpisnika pogodbe za dolgotrajni najem stanovanja. Gre za zaščitene najemnike, ki jim polovice najemnine prispeva država. V stanovanju pa so našli le 57-letnega moškega, ki se je predstavil kot njegov sin.

Splitska policija je nato med preverjanjem, kaj se je zgodilo z lastnikom že zdavnaj pretečene osebne izkaznice, odkrila identiteto razkosanega trupla iz leta 2012. Oseba je umrla, vendar smrt ni bila prijavljena. Sin pokojnika pa je vsa ta leta še naprej prejemal pokojnino. Gre za 57-letnika, ki je zdaj hospitaliziran v splitski bolnišnici, policija pa varuje njegovo sobo in čaka, da konča zdravljenje, da bi izvedla kriminalistično preiskavo, piše Dalmatinski portal.

"Če ne gre za sina, se bo ugotovilo, kdo je ta oseba in ali ima kakršno koli povezavo s tem kaznivim dejanjem, ki je bilo storjeno na posebej brutalen način, glede na to, da je bilo truplo osebe razkosano," je za Net.hr dejal Tonći Prodan, profesor na splitski fakulteti za forenzične znanosti. "V vsakem primeru pa že leta nezakonito prejema pokojnikovo pokojnino, s čimer je pridobil nezakonito premoženjsko korist," je dodal.