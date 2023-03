Je bil na obisku v Mariupolu 'pravi' Putin?

Mnogi dvomijo, da je prijazni, nasmejani človek, ki je v obiskal domačine v Mariupolu, res ruski predsednik Vladimir Putin. "Poglejte njegovo desno roko, ki se običajno ne premika prav veliko. Zdaj se zelo premika," ugiba Robert Service, profesor na univerzi v Oxfordu in strokovnjak za rusko zgodovino.

Tako strokovnjaki kot teoretiki zarot so analizirali vse od roke, specifične hoje, različnih gest do ušes. Vladimirja Putina spremljajo tako podrobno, da so nekateri stoodstotno prepričani, da predsednik uporablja dvojnike. Med njimi je tudi Božo Kovačević, nekdanji hrvaški veleposlanik v Moskvi: "Vem, da obstaja zabavljač, igralec, ki zelo uspešno imitira Putina. Danes bi bilo zelo težko skriti obstoj dvojnika, saj je njegov namen, da nekatere zlonamerneže zavede."

Putin naj bi dvojnike uporabljal že prej, od invazije na Ukrajino pa naj bi to počel vse pogosteje. Ne bi bil prvi državni voditelj, ki bi si na ta način pomagal. "Sadam Husein je bil recimo eden od njih. Govorilo se je tudi o Hitlerjevih dvojnikih in o Franciscu Francu, španskem diktatorju, ki je zagotovo imel dvojnike. Tudi Stalin je imel dvojnike," pojasnjuje zgodovinar Tvrtko Jakovina.

Da postaneš dvojnik tako markantne politične figure, moraš biti skorajda popoln. Vsi Putinovi dvojniki naj bi bili podobne višine, njihova hoja dobro naučena, tako kot njihove geste. Sam kandidat naj bi bil na začetku skoraj 70 odstotkov podoben originalu. Za ostalo poskrbi plastična kirurgija. "Blefaroplastika, zgornji, spodnji, temporalni dvig obrvi, vse to so stvari, s katerimi lahko vplivaš na videz," pravi Mladen Duduković in dodaja, da se vedno lahko poigravamo z nagibom obrvi, okrepimo brado, poudarimo ličnice, spremenimo linijo las z namenom, da bomo nekomu podobni.

Kljub vsem domnevnim dokazom ruski predsednik obstoja dvojnikov nikoli uradno ni niti potrdil niti zanikal. A ne zgolj Putin, teoretiki zarot verjamejo, da naj bi si z dvojniki pomagal tudi ukrajinski predsednik Zelenski.