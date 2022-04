Je bil za pakistanskega premierja Kana 'usoden' odhod v Moskvo?

Po tem, ko je v nedeljo pakistanski parlament izglasoval nezaupnico premierju Imranu Kanu, so za novega premierja izvolili vodjo opozicije Šebaza Šarifa. 69-letni Kan, nekdanji igralec kriketa, ki je prišel na oblast leta 2018, vztraja, da je žrtev zarote za spremembo režima. V to naj bi bili vpleteni tako njegovi nasprotniki kot tudi ZDA, ker ni želel slediti Zahodu v odnosih z Rusijo in Kitajsko.

Pakistanski parlament je v nedeljo izglasoval nezaupnico predsedniku vlade Imranu Kanu. V Pakistanu sicer še noben premier od ustanovitve države pred 75 leti ni odslužil celotnega mandata, je pa Kan prvi, ki je položaj izgubil na takšen način. V ponedeljek so nato pakistanski poslanci za novega predsednika vlade izvolili vodjo opozicijske stranke PML-N Šebaza Šarifa. Gre za mlajšega brata trikratnega nekdanjega premierja Navaza Šarifa, ki ima dosmrtno prepoved opravljanja javne funkcije, po tem, ko je bil obsojen zaradi korupcije. Kan je svojim volivcem obljubljal "novi" Pakistan. Za nekatere je bil populist, za druge odrešitelj. Nasprotniki so ga kritizirali zlasti na področjih ekonomske in zunanje politike. Vsekakor pa Kan ni bil običajen premier. Skušal je izkoreniniti korupcijo in razbiti globoko vkoreninjeni dvostrankarski sistem, ki je več desetletij dominiral v pakistanski politiki. Oblikoval je novo, neodvisno zunanjo politiko. S tem, ko ni želel slediti ameriškim interesom, je celo ogrozil lastni premierski stolček. Je bil za Kana 'usoden' odhod v Moskvo? Pozivi k nezaupnici so se namreč začeli kmalu po tem, ko je Kan na začetku ruske invazije na Ukrajino obiskal Vladimirja Putina v Moskvi. Državniški obisk, ki se je odvil med 23. in 24. februarjem, je bil sicer načrtovan že veliko prej. To je bil sicer prvi uradni državniški obisk pakistanske vlade v Rusiji po dveh desetletjih. Čeprav nihče ni pričakoval, da bo obisk sovpadel z začetkom vojne v Ukrajini, so bile razmere napete že tedne pred tem. Kljub temu, da so ZDA že ob ruskem priznanju neodvisnosti Donecka in Luganska in torej še pred dejanskim začetkom napadov uvedle prve sankcije proti Rusiji, Kan svojega obiska ni prestavil oziroma odpovedal. Kan je namreč želel z obiskom okrepiti odnose in gospodarsko sodelovanje z Rusijo ter v Pakistan pritegniti ruske investicije, predvsem na področju energetike.

69-letni Kan, legendarni nekdanji igralec kriketa, ki je prišel na oblast leta 2018, vztraja, da je žrtev zarote za spremembo režima. V to naj bi bili vpleteni tako njegovi nasprotniki kot tudi ZDA, ker ni želel slediti Zahodu v odnosih z Rusijo in Kitajsko. Nasprotniki so ga kritizirali zlasti na področjih ekonomske in zunanje politike. Po več nesoglasjih naj bi izgubil podporo vojske, ki ima v Pakistanu velik vpliv.

Pakistanski zunanji minister Šah Mehmud Kureši je med sobotno razpravo v parlamentu pred glasovanjem o nezaupnici dejal, da je februarja ameriški svetovalec za nacionalno varnost poklical pakistanskega kolega in ga "odločno prosil, naj ne nadaljujejo s turnejo po Rusiji". V svojem nagovoru je Kureši dejal, da ZDA načrtujejo spremembo vlade v Pakistanu. "Danes Pakistan stoji na zgodovinskem razpotju in ljudje se morajo odločiti, ali želijo živeti v neodvisni državi ali postati sužnji (Zahoda)," je še dejal. Kan se je sicer skušal glasovanju o nezaupnici izogniti s tem, da je razpustil parlament. V televizijskem nagovoru je ob tem dejal, da se v pakistanske demokratične institucije vmešavajo tuji akterji. Trdil je, da ga želijo s položaja odstaviti tuje sile, ker ne želi slediti Zahodu v odnosih z Rusijo in Kitajsko. Vrhovno sodišče se je v četrtek postavilo na stran opozicije in odločilo, da je Kanov poskus razpustitve parlamenta, s čimer se je skušal izogniti glasovanju o nezaupnici, neustaven in da se je Kan za to potezo odločil, da bi ostal na oblasti.

Novi premier: To je zmaga pravičnosti in zlo za poražene Po odstavitvi Kana so se tako podporniki Kana kot podporniki opozicije podali na ulice in iz avtomobilov vihrali z državnimi in strankarskimi zastavami. V prestolnici so močno okrepili varnostne ukrepe, a večjih incidentov ni bilo.

icon-expand Šebaz Šarif FOTO: AP