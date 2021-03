Je nekdanjo hrvaško predsednico res plačeval obsojeni Zdravko Mamić?

Tednik Nacional se sklicuje na neimenovani vir iz krogov bivše hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović, ko trdi, da je prav nekdanji izvršni predsednik nogometnega moštva Dinamo, Zdravko Mamić, Grabar-Kitarovićevo leta 2014 prepričal v predsedniško kandidaturo. Omahovala je, ker bi imela kot predsednica države občutno nižjo plačo, kot jo je imela kot takratna pomočnica generalnega sekretarja za javno diplomacijo v zvezi Nato, navaja tednik.

Piše, da je Mamić med predsedniškim mandatom Grabar-Kitarovićevi kril razliko med plačo, ki jo je imela prej kot visoka uradnica zveze Nato, in kasnejšo plačo predsednice države. "Mamić jo je začel prepričevati na večerji v Bruslju, izplačila denarja so šla preko Madžarske. Poleg nadomestila za plačo ji je dal tudi 500.000 evrov za kampanjo," še navaja Nacional na svoji spletni strani in dodaja, da gre za "šokantna" razkritja o podkupovanju nekdanje predsednice s strani Mamića.

Grabar-Kitarovićeva je po objavi na svojem profilu na Twitterju "najmočneje in v celoti" zavrnila navedbe tednika. Zanika, da bi Mamić na kakršen koli način plačal nadomestilo za njeno plačo ali zasebne stroške med predsedniško kampanjo.

"Gre za v celoti netočne navedbe in laži. Vsi stroški kampanje so bili financirani izključno in edino preko HDZ, katere kandidatka sem bila na predsedniških volitvah. Sprašujem se, komu te neutemeljene obtožbe in lažne navedbe koristijo," je zapisala Grabar-Kitarovićeva, ki je sicer nedavno sprejela ponudbo, da postane svetovalka na zasebni zagrebški visoki šoli ekonomije in menedžmenta. Po porazu na lanskih predsedniških volitvah je postala tudi članica mednarodnega olimpijskega odbora.

Grabar-Kitarovićeva med predsedniškim mandatom ni skrivala, da se je družila z Mamićem ter da je ta zanjo organiziral različne večerje. O tem je leta 2017 spregovorila tudi za hrvaško komercialno televizijo Nova TV, ko je dejala, da v tem ne vidi nič spornega.

Nekdanja hrvaška predsednica je med drugim leta 2016 vztrajala pri odstopu nekdanjega vodje hrvaške varnostno-obveščevalne službe (SOA) Dragana Lozančića, češ da je ni opozoril, da se ji nameravajo približati osebe, ki jih spremljajo varnostne službe. Šlo naj bi prav za njene stike z Mamićem, ki je bil že takrat pod budnim očesom preiskovalcev zaradi suma več kaznivih dejanj.

Predsednik hrvaške vlade in HDZ Andrej Plenković je novinarjem med obiskom v Trakošćanu danes povedal, da je seznanjen s poročanjem Nacionala. Pričakuje, da bo Grabar-Kitarovićeva zavrnila vse sume o svoji integriteti. Trdi, da je v zadnjih petih letih, ko vodi HDZ, financiranje stranke pregledno in v skladu z zakonom.

Plenkovićev predhodnik na čelu HDZ, Tomislav Karamarko, je leta 2014 potrdil, da je Mamić eden od donatorjev predsedniške kampanje Grabar-Kitarovićeve. Takrat je trdil, da je bilo vse v skladu s hrvaško zakonodajo.

Zdravko Mamić je bil letos pravnomočno obsojen na šest let in pol zapora zaradi zaradi gospodarskega kriminala v Dinamu. Še pred odločitvijo sodišča na prvi stopnji je leta 2018 pobegnil v Bosno in Hercegovino. Poleg hrvaškega državljanstva ima tudi državljanstvo BiH.