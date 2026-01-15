Je bila Johanna noseča? Policist vztraja, da je ni nameraval ubiti

Če se je umor 34-letne avstrijske vplivnice Johanne G. res zgodil nenamerno in spontano, kot trdi 30-letni osumljenec, in je njeno truplo v gozdu pokopal na hitro, je moral v kratkem času doseči nekaj neverjetnega – tla so namreč zmrznjena, po njih je izjemno težko kopati, danes poroča Heute.

Kaj se je zgodilo?

Spomnimo, osumljenec, sicer policist in član policijske specialne enote Cobra, je sprva zanikal osebno poznanstvo z dekletom, češ da sta se spoznala na spletni aplikaciji in sta se poznala le virtualno. A v njegovi zgodbi je bilo veliko lukenj, preiskovalci pa so bili vztrajni. Podatki mobilnih telefonov so potrdili njuno skupno lokacijo, dnevniki klepetov pa so nasprotovali njegovim prvotnim izjavam.

Več vprašanj kot odgovorov

V torek popoldne se je nato le zlomil in umor priznal, so potrdili policisti. Povedal jim je o sporazumnem spolnem odnosu v avtomobilu in igri, med katero ji je okoli vratu dal šal in ga "tesno zategnil". Zanikal je kakršen koli namen tega dejanja in trdil, da je šlo za nesrečo. Truplo pokojnice je nato odpeljal na posestvo svojih staršev, kjer je na gozdnatem območju izkopal luknjo in ga zakopal. Kako mu je to uspelo pri tako zmrznjenih tleh, ni jasno.

Poleg tega obstaja še veliko vprašanj, ki nimajo odgovorov. Policija sklepa, da se je kaznivo dejanje zgodilo v petek nekje med 19. uro in polnočjo, a kriminalisti še niso določili natančne lokacije – kot so povedali na včerajšnji novinarski konferenci, bi se lahko zgodilo v stanovanju ali v vozilu nekje ob cesti med Tillmitschem in Kirchbergom. Prav tako še ni jasno, ali je bila Hanna, kot so jo klicali njeni bližnji, res noseča. Ali to drži in ali je policist, ki je živel z drugo partnerko, oče nerojenega otroka, bo pokazala obdukcija. Bi pa ta informacija, če se potrdi, lahko dala odgovor na vprašanje o motivu. Po navedbah graškega državnega tožilstva so osumljenca zaradi suma umora pridržali, preiskava pa se nadaljuje.

Policisti so včeraj na novinarski konferenci predstavili podrobnosti o umoru Johanne G. FOTO: Profimedia

Sveče in cvetje pred vrati

Umor Johanne G. je v Avstriji povzročil globoko žalost. Številni izražajo sožalje na spletu, pred vrati njenega stanovanja prižigajo sveče in polagajo cvetje, poroča Kleine Zeitung. Ena njenih prijateljic je objavila skupno fotografijo, izrazila sožalje in zapisala: "Ura je 2. zjutraj in preprosto ne morem spati, ker sem tako žalostna in šokirana zaradi tega, kar se je zgodilo. Naša zabavna, aktivna in živahna Johanna je bila umorjena ..." "Prižigam svečo zate, draga Johanna. Zate in za vse, ki so te imeli radi in cenili. Nisem te poznala, a vseeno čutim dolžnost, da pošljem moč vsem tvojim družinskim članom in prijateljem," je zapisala druga. Johanna G. je prihajala iz vzhodne Štajerske, v Tillmitschu, kamor se je preselila zaradi ljubezni, ki se je pred kratkim končala, pa je živela šele nekaj mesecev. Bila je prva žrtev femicida v Avstriji v letu 2026.

V okrožju Mistelbach umorjena še ena ženska

Le nekaj ur po tem, ko je 30-letni policist priznal umor 34-letnice, so avstrijski mediji poročali o še enem grozljivem umoru. V okrožju Mistelbach (Spodnja Avstrija) je 36-letno žensko zadavil njen 47-letni partner, njeno truplo pa skril v kleti svojega stanovanja. Novembra lani pa smo poročali o tragični smrti 31-letnice iz Gradca. Njeno truplo so v okolici Majšperka v Sloveniji našli po tem, ko je 31-letni Slovenec, sicer nekdanji fant vplivnice, priznal, da jo je umoril.

Ministrstvo: Avstrija ni država femicidov

Po vseh teh nasilnih dejanjih nad ženskami je avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve včeraj objavilo izjavo, ki jo je naslovilo "Avstrija ni država femicidov". Sodeč po poročilu, ki so ga objavili, je bilo v letu 2025 ubitih 25 žensk. Od tega jih je sedem umrlo v junijskem streljanju na šoli v Gradcu, 16 primerov pa je opredeljenih kot femicid.