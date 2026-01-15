Naslovnica
Tujina

Je bila Johanna noseča? Policist vztraja, da je ni nameraval ubiti

15. 01. 2026 10.16

Avtor:
U.Z.
Johanna G.

Na dan prihajajo nove podrobnosti o umoru vplivnice in fitnes trenerke, katere truplo so našli na avstrijskem Štajerskem, dejanja pa je osumljen policist, pripadnik elitne policijske enote Cobra. 30-letnik je dejanje priznal, a vztraja, da je šlo za nesrečo med spolno igrico v avtomobilu. Vendar pa ogled kraja, kjer so našli truplo, poraja dvome v njegove trditve. Ugiba se tudi o motivu – Johanna G. naj bi bila s policistom, ki je sicer živel z drugo žensko, noseča. Medtem pa avstrijski mediji že poročajo o novem femicidu.

Če se je umor 34-letne avstrijske vplivnice Johanne G. res zgodil nenamerno in spontano, kot trdi 30-letni osumljenec, in je njeno truplo v gozdu pokopal na hitro, je moral v kratkem času doseči nekaj neverjetnega – tla so namreč zmrznjena, po njih je izjemno težko kopati, danes poroča Heute.

Kaj se je zgodilo?

Spomnimo, osumljenec, sicer policist in član policijske specialne enote Cobra, je sprva zanikal osebno poznanstvo z dekletom, češ da sta se spoznala na spletni aplikaciji in sta se poznala le virtualno. A v njegovi zgodbi je bilo veliko lukenj, preiskovalci pa so bili vztrajni. Podatki mobilnih telefonov so potrdili njuno skupno lokacijo, dnevniki klepetov pa so nasprotovali njegovim prvotnim izjavam.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Več vprašanj kot odgovorov

V torek popoldne se je nato le zlomil in umor priznal, so potrdili policisti. Povedal jim je o sporazumnem spolnem odnosu v avtomobilu in igri, med katero ji je okoli vratu dal šal in ga "tesno zategnil". Zanikal je kakršen koli namen tega dejanja in trdil, da je šlo za nesrečo. Truplo pokojnice je nato odpeljal na posestvo svojih staršev, kjer je na gozdnatem območju izkopal luknjo in ga zakopal. Kako mu je to uspelo pri tako zmrznjenih tleh, ni jasno.

Preberi še 34-letno vplivnico naj bi ubil ljubimec, član avstrijske Cobre

Poleg tega obstaja še veliko vprašanj, ki nimajo odgovorov. Policija sklepa, da se je kaznivo dejanje zgodilo v petek nekje med 19. uro in polnočjo, a kriminalisti še niso določili natančne lokacije – kot so povedali na včerajšnji novinarski konferenci, bi se lahko zgodilo v stanovanju ali v vozilu nekje ob cesti med Tillmitschem in Kirchbergom.

Prav tako še ni jasno, ali je bila Hanna, kot so jo klicali njeni bližnji, res noseča. Ali to drži in ali je policist, ki je živel z drugo partnerko, oče nerojenega otroka, bo pokazala obdukcija. Bi pa ta informacija, če se potrdi, lahko dala odgovor na vprašanje o motivu.

Po navedbah graškega državnega tožilstva so osumljenca zaradi suma umora pridržali, preiskava pa se nadaljuje.

Policisti so včeraj na novinarski konferenci predstavili podrobnosti o umoru Johanne G.
Policisti so včeraj na novinarski konferenci predstavili podrobnosti o umoru Johanne G.
FOTO: Profimedia

Sveče in cvetje pred vrati

Umor Johanne G. je v Avstriji povzročil globoko žalost. Številni izražajo sožalje na spletu, pred vrati njenega stanovanja prižigajo sveče in polagajo cvetje, poroča Kleine Zeitung.

Ena njenih prijateljic je objavila skupno fotografijo, izrazila sožalje in zapisala: "Ura je 2. zjutraj in preprosto ne morem spati, ker sem tako žalostna in šokirana zaradi tega, kar se je zgodilo. Naša zabavna, aktivna in živahna Johanna je bila umorjena ..."

"Prižigam svečo zate, draga Johanna. Zate in za vse, ki so te imeli radi in cenili. Nisem te poznala, a vseeno čutim dolžnost, da pošljem moč vsem tvojim družinskim članom in prijateljem," je zapisala druga.

Johanna G. je prihajala iz vzhodne Štajerske, v Tillmitschu, kamor se je preselila zaradi ljubezni, ki se je pred kratkim končala, pa je živela šele nekaj mesecev. Bila je prva žrtev femicida v Avstriji v letu 2026.

V okrožju Mistelbach umorjena še ena ženska

Le nekaj ur po tem, ko je 30-letni policist priznal umor 34-letnice, so avstrijski mediji poročali o še enem grozljivem umoru. V okrožju Mistelbach (Spodnja Avstrija) je 36-letno žensko zadavil njen 47-letni partner, njeno truplo pa skril v kleti svojega stanovanja.

Novembra lani pa smo poročali o tragični smrti 31-letnice iz Gradca. Njeno truplo so v okolici Majšperka v Sloveniji našli po tem, ko je 31-letni Slovenec, sicer nekdanji fant vplivnice, priznal, da jo je umoril.

Preberi še 31-letnik umoril svoje nekdanje dekle, jo stlačil v kovček in zakopal v Sloveniji

Ministrstvo: Avstrija ni država femicidov

Po vseh teh nasilnih dejanjih nad ženskami je avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve včeraj objavilo izjavo, ki jo je naslovilo "Avstrija ni država femicidov".

Sodeč po poročilu, ki so ga objavili, je bilo v letu 2025 ubitih 25 žensk. Od tega jih je sedem umrlo v junijskem streljanju na šoli v Gradcu, 16 primerov pa je opredeljenih kot femicid.

Preberi še Sedemminutni napad natančno načrtoval, nosil strelska očala in slušalke

V letu 2024 je bilo med žrtvami kaznivih dejanj 29 žensk, kar 24 je bilo femicidov.

Ministrstvo za notranje zadeve meni, da gre zmanjšanje femicidov pripisati učinkovitemu preprečevanju, doslednemu ocenjevanju groženj in visoki ravni ozaveščenosti javnosti. Hkrati so navedli, da javnost kaže veliko pripravljenost za prijavo kaznivih dejanj in močno zaupanje v policijo.

Študija univerze v Gradcu FH Joanneum Graz medtem ugotavlja, da ima Avstrija že desetletja konstantno število umorov med 30 in 60 na leto – to vključuje tako ženske kot moške. Velik delež žensk je ubitih v zasebnem okolju, medtem ko so moški pogosteje ubiti v javnih prostorih.

Navajajo tudi mednarodno primerjavo, po kateri je stopnja umorov v Avstriji med najnižjimi na svetu in še naprej upada. Ministrstvo za notranje zadeve, ki ga vodi Gerhard Karner, to pripisuje učinkovitemu policijskemu delu, stabilni socialni politiki, širitvi struktur za preprečevanje nasilja ter napredku v medicini in komunikaciji.



