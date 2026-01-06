Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Je bila tragedija v smučarskem letovišču le vprašanje časa?

Crans Montana, 06. 01. 2026 09.56 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
M.P.
Novoletna zabava v Crans Montana (X)

Bi se lahko tragediji v priljubljenem smučarskem letovišču v Švici lahko izognili? Vse več pričevanj in podatkov kaže, da je bilo za smrt 40 oseb med novoletnim rajanjem krivih več nepravilnosti. V javnosti se je namreč pojavil posnetek izpred šestih let, na katerem so zaposleni goste že opozarjali na nevarnost požara, prav tako se pojavljajo vprašanja o kakovosti uporabljenih materialov med obnovo hotela in o skladnosti s standardi požarne varnosti.

Po novoletni tragediji v priljubljenem smučarskem letovišču Crans-Montana je v javnosti zakrožil tudi posnetek novoletnega praznovanja izpred šestih let. Na njem eden od zaposlenih goste opozori na nevarnost požara izolacijskih plošč na stropu hotela Constellation, poroča švicarski javni servis RTS.

"Pazite na peno!" je zaposleni na posnetku opozoril goste, ki so naročili steklenice z iskricami, za katere se domneva, da so povzročile letošnji požar. V njem je umrlo 40 ljudi, še 116 jih je bilo ranjenih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Avtor posnetka se spominja, da so se iskre iz bengalskih luči dvigale visoko pod strop. Natakar jih je večkrat opozoril, saj se je po mnenju sogovornika zavedal, kaj se lahko zgodi.

Zaposleni so za medij potrdili, da je bila pod stropom nameščena izolacijska pena ter da bi dejanja med prazničnim vzdušjem zlahka privedla do požara. "Pogosto smo steklenice z iskrami dvignili visoko v zrak in jo s tem razkazovali gostom. Lahko bi se zgodilo, da bi bil jaz tisti, ki je zanetil požar," je povedal eden od zaposlenih.

Zaposleni je ob tem opozoril na še eno veliko varnostno tveganje - edini zasilni izhod v kleti kluba sploh ni bil izhod. "Nismo ga mogli odpreti, bil je blokiran. Do njega nismo imeli dostopa," je dejal.

Preberi še Tragična statistika: najmlajši žrtvi stari 14 let, 20 mladoletnih

Edini izhod iz kleti je bilo tako strmo in ozko stopnišče, ki je vodilo do bara v pritličju, od koder je bilo treba skozi vrata izstopiti na pokrito teraso. Tudi ta vrata niso bila v skladu s predpisi, saj so se odpirala navznoter, namesto v smeri pobega, kar je osnovno varnostno pravilo za izogib gneči v času panike.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nevarnost pa je bila po poročanju medija znana še dlje časa. Že od prenove hotela Constellation, ki so jo leta 2015 izvedli francoski lastniki, naj bi se namreč pojavili pomisleki glede kakovosti uporabljenih materialov in skladnosti s standardi požarne varnosti. RTS se je pogovarjal z dvema osebama, ki sta takrat izrazili pomisleke, a lastnik naj bi eni od njih odvrnil le, naj ne skrbi.

Mestne oblasti prepovedale iskre v lokalih

Na današnji novinarski konferenci je sicer župan mesta Nicolas Feraud dejal, da klub zadnjih pet let ni imel nobenih varnostnih pregledov, preiskav ali revizij. Dodal je, da mestni uradniki vsako leto opravijo pregled lokalov, kot so bari, in ocenijo, kateri prostori se lahko vnamejo, da pa zakon ne vključuje pregleda materialov za odpravljanje hrupa na stropu in da bo zakonodajalec tisti, ki bo odločil, ali bi to sploh bilo treba pregledati.

Mestni uradniki so ob tem pojasnili, da je bila stavba zgrajena leta 1977, lastnik pa da je leta 2015 zaprosil za razširitev prizorišča z zunanjo pokrito teraso, kar so mu odobrili. Ko so bila ta dela končana, so inšpektorji pregledali prostor, a so se osredotočili na zunanjost, ne na to, kaj je bilo spremenjeno v notranjosti.

So pa mestne oblasti zaradi tragedije prepovedali vse iskre v lokalih. Župan je še dejal, da zaradi tragedije ne namerava odstopiti. "Izvolili so nas prebivalci Crans-Montane in trenutno ne zapuščamo ladje. Ostati moramo, da pomagamo prebivalcem," je dejal.

Dodal je, da odločitev o tem, ali bo tudi mestni svet del kazenske preiskave dogodka, prepušča sodnikom.

švica tragedija požar novo leto Crans Montana

Futsal spektakel v Ljubljani vse bližje

ZDA priporočajo zmanjšanje števila cepljenj otrok z 18 na 11

SORODNI ČLANKI

Tragična statistika: najmlajši žrtvi stari 14 let, 20 mladoletnih

Identificirali še 16 žrtev, najmlajša 14-letnica

V UKC Ljubljana prostora za štiri, a Švica naše pomoči za zdaj ne potrebuje

Obupani starši še vedno iščejo sina: 'Srečno novo leto, mama, rad te imam'

Preživeli s hudimi opeklinami tudi na zdravljenje v Slovenijo?

Preživeli Srb o požaru v baru: 'Nastal je stampedo'

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Masai_Mara
06. 01. 2026 11.43
Zakaj sploh dovoljujejo pirotehniko v zaprtih prostorih?
Odgovori
0 0
Rožica33
06. 01. 2026 11.41
Odlocite se. Bengalske luči, prskalice, skrofilniki, kresničke ali vulkani:)
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
06. 01. 2026 11.20
je bila tragedija v crans montani le posledica, neozaveščanja požarov s pirotehniko, delo ki ga po kočanih novinarji niste opravili?
Odgovori
+1
1 0
pisarniški stol
06. 01. 2026 11.14
Župan, trdo delo še naprej!...?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ko 160.000 evrov ni dovolj: bogate družine ostajajo brez varušk
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Fraza, ki uničuje čustveni razvoj fantov
Fraza, ki uničuje čustveni razvoj fantov
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Ste pred upokojitvijo? Lahko boste koristili ta sistem
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
moskisvet
Portal
Uganete, kdo je to?
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
Umrla je Slovenka, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat
Umrla je Slovenka, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
dominvrt
Portal
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ste že pospravili božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
okusno
Portal
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428