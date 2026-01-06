Je bila tragedija v smučarskem letovišču le vprašanje časa?

Po novoletni tragediji v priljubljenem smučarskem letovišču Crans-Montana je v javnosti zakrožil tudi posnetek novoletnega praznovanja izpred šestih let. Na njem eden od zaposlenih goste opozori na nevarnost požara izolacijskih plošč na stropu hotela Constellation, poroča švicarski javni servis RTS. "Pazite na peno!" je zaposleni na posnetku opozoril goste, ki so naročili steklenice z iskricami, za katere se domneva, da so povzročile letošnji požar. V njem je umrlo 40 ljudi, še 116 jih je bilo ranjenih.

Avtor posnetka se spominja, da so se iskre iz bengalskih luči dvigale visoko pod strop. Natakar jih je večkrat opozoril, saj se je po mnenju sogovornika zavedal, kaj se lahko zgodi. Zaposleni so za medij potrdili, da je bila pod stropom nameščena izolacijska pena ter da bi dejanja med prazničnim vzdušjem zlahka privedla do požara. "Pogosto smo steklenice z iskrami dvignili visoko v zrak in jo s tem razkazovali gostom. Lahko bi se zgodilo, da bi bil jaz tisti, ki je zanetil požar," je povedal eden od zaposlenih. Zaposleni je ob tem opozoril na še eno veliko varnostno tveganje - edini zasilni izhod v kleti kluba sploh ni bil izhod. "Nismo ga mogli odpreti, bil je blokiran. Do njega nismo imeli dostopa," je dejal.

Edini izhod iz kleti je bilo tako strmo in ozko stopnišče, ki je vodilo do bara v pritličju, od koder je bilo treba skozi vrata izstopiti na pokrito teraso. Tudi ta vrata niso bila v skladu s predpisi, saj so se odpirala navznoter, namesto v smeri pobega, kar je osnovno varnostno pravilo za izogib gneči v času panike.

Nevarnost pa je bila po poročanju medija znana še dlje časa. Že od prenove hotela Constellation, ki so jo leta 2015 izvedli francoski lastniki, naj bi se namreč pojavili pomisleki glede kakovosti uporabljenih materialov in skladnosti s standardi požarne varnosti. RTS se je pogovarjal z dvema osebama, ki sta takrat izrazili pomisleke, a lastnik naj bi eni od njih odvrnil le, naj ne skrbi.

