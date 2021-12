Je bila Geronimova usmrtitev nepotrebna? Dodatni testi niso odkrili tuberkuloze

Že preliminarne ugotovitve obdukcije britanske alpake so pokazale, da evtanazirana žival ni imela tuberkuloze, zdaj pa so to pokazali tudi dodatni testi. Alpaka Geronimo je bila kljub boju njene lastnice Helene Macdonald in večjim protestom pred britanskim ministrstvom avgusta evtanazirana. Dva predhodna testa sta namreč pokazala okužbo z govejo tuberkulozo.

Tuberkuloze niso pri britanski alpaki Geronimo našli niti po dodatnih testiranjih. Ugotovitve so sprožile oster napad na vlado Združenega kraljestva, ki je vztrajala, da morajo alpako zaradi dveh pozitivnih testov na govejo tuberkulozo evtanazirati. To so avgusta tudi naredili, v petek pa je Oddelek za okolje, prehrano in podeželje (Defra) priznal, da z dodatnimi preiskavami ni bilo mogoče dokazati, da je Geronimo v resnici imel tuberkulozo.

Tudi glavna veterinarska uradnica Christine Middlemiss je dejala, da je Agencija za zdravje živali in rastlin zaključila testiranje, a da ni mogla najti vira okužbe. Ker ni bilo mogoče gojiti bakterij iz vzorcev tkiva, tudi sekvenciranja celotnega genoma ni bilo mogoče izvesti. "Žival je bila pozitivna na govejo tuberkulozo v dveh ločenih primerih z uporabo zelo specifičnih testov," je dejala, a dodala, da jim zaradi kompleksnosti bolezni nadaljnjih testiranj niso omogočili. Tako niso mogli opraviti raziskav, s katerimi bi lahko razumeli, kako se je žival sploh okužila. Defra je ob tem dodala, da se dodatni postopek gojenja bakterij ne uporablja za potrditev že potrjenih rezultatov testov, temveč za ugotavljanje, kateri sev bolezni je prisoten, in za sprejemanje odločitev glede testiranja drugih živali v čredi. Kljub temu pa to ne pomeni, da žival ni bila okužena, še opozarjajo. "Žival je bila prej dvakrat pozitivna z uporabo zelo specifičnih, potrjenih in zanesljivih testov," so jasni.

Dominic Dyer, borec za pravice živali, ki je poskušal rešiti tudi Geronima, pa se s tem ne strinja. Dejal je, da novi rezultati kažejo, da žival navsezadnje le ni imela tuberkuloze, kar da so pokazali rezultati obdukcije. "To kaže na stopnjo nesposobnosti, malomarnosti in prevare v Defri, ki sega že desetletja v preteklost. Helen je bila grešni kozel. Ubogo alpako Geronima so ubili za prazen nič. In to na najbolj brutalen in odvraten način ter pred svetovnimi mediji," pravi.

