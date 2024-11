Je bilo žrtev še več? 'Povej, kaj si storil moji sestri'

"Vem, da sem bila omamljena. To ni predpostavka, resnica je. To vem," je 45-letna Caroline Darian, srednji otrok Gisele in Dominiqua Pelicota, dejala med pričanjem proti očetu in dodala, da je edina razlika med njo in njeno mamo, da v primeru slednje obstajajo oprijemljivi dokazi, ki jih ni mogoče ovreči.

V mapi z zgovornim imenom 'Zloraba', ki jo je policija odkrila na računalniku Dominiqua Pelicota, v njej pa na stotine posnetkov in fotografij zlorab, so se znašle tudi njene fotografije. Posneli so jo, ko je spala, v spodnjem perilu.

Starejši brat David Pelicot ji verjame. "Če je ostal v tebi še kanček človečnosti, povej resnico, kaj si storil moji sestri, ki vsak dan trpi in bo trpela vse življenje," je pozval očeta. Ta je zlorabo žene že priznal, tokrat pa v odgovoru skoraj zavpil, da se otrok in vnukov ni dotaknil. Prvorojenca je celo prosil za odpuščanje, a slišal le odločen: "Nikoli!"

David Pelicot je sodišču povedal, da mu je novica, kaj je oče počel svoji ženi, njegovi materi, spodnesla tla pod nogami, od šoka je večkrat bruhal. Z bratom in sestro so nato odpotovali v vas Mazan, da bi izpraznili hišo, kjer sta starša živela. Nekoč dom, kamor so se radi vračali, je čez noč postal hiša groze, kot jo imenuje zdaj.

Povedal je tudi, kako so vsi trije otroci večkrat opazili, da je mama odsotna in da ne sledi pogovoru. Skrbelo jih je, da je zbolela za Alzheimerjevo boleznijo, posumili so tudi na tumor na možganih. "Mislil sem, da jo izgubljam," je dejal.