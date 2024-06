Je bolivijski predsednik načrtoval državni udar zoper samega sebe?

Na osrednjem trgu Plaza Morillo v mirnem zgodovinskem središču La Paza so se v sredo pojavila oklepna vozila, vojaki pa so se napotili proti predsedniški palači. Šok in zmedenost med prebivalci je bila velika. Na vrata stavbe, znane kot Palacio Quemado je pripeljal tank in jih skušal podreti, nato pa so se le prebili noter vojaki z generalom Juan Josejem Zuñigo na čelu in se soočili iz oči v oči s predsednikom Luisom Arcejem.

A Arce se ni predal. Obkrožen z vsemi svojimi ministri, je 60-letni predsednik Zuñigi ukazal naj se umakne. "Jaz sem vaš poveljnik. Takoj umaknite vse svoje vojake, general." Njun pogovor je bil posnet in objavljen na internetu. In celoten državni udar se je končal s tem, da se je general obrnil, odšel skozi vrata ter izginil v vojaškem vozilu, piše Guardian.