Je Bolsonaro z lažnim potrdilom o cepljenju odpotoval v ZDA?

In kako hitro ukrepati, če imaš moč in si to lahko privoščiš? Potrdila si "preprosto" natisneš. Bolsonaro se je obrnil na svojega pomočnika Maura Cida in ga prosil, naj v javni zdravstveni sistem vnese lažne podatke, da bi bilo videti, kot da sta on in njegova 12-letna hči prejela cepivo, navaja obtožnica. Cid je policiji tudi povedal, da je nekoga zadolžil za izvedbo tega dejanja, nato pa 22. decembra v predsedniški palači natisnil potrdila in jih osebno dostavil Bolsonaru.

Poleg Bolsonara je policija suma goljufije obtožila še Cida in 15 drugih, ki naj bi sodelovali v shemi ponarejanja evidenc. "Nekdanji predsednik ni nikoli naročil ali vedel, da ja kateri od njegovih svetovalcev izdelal potrdila o cepljenju z lažno vsebino," pa so v izjavi obtožbe komentirali Bolsonarovi odvetniki. "Ko je konec decembra 2022 vstopil v ZDA, od njega niso zahtevali potrdila o cepljenju, saj je bil kot predsednik republike oproščen te zahteve."

Seveda policijski detektivi sedaj pričakujejo informacije od ameriškega pravosodnega ministrstva, da bi ugotovili, ali so določene osebe ob prihodu na ameriško ozemlje uporabile lažna potrdila o cepljenju.

To je sicer prva obtožnica proti Bolsonaru, odkar je zapustil položaj, vendar je obtožba še kako pomembna. Če se bo generalno tožilstvo odločilo vložiti tožbo na vrhovno sodišče, lahko 68-letni Bolsonaro po besedah pravnega analitika Zilana Coste za rešetkami preživi tudi do 12 let.

Pandemijo je sicer Bolsonaro označil za "lahek prehlad", večkrat je tudi kršil zdravstvene omejitve in Brazilce spodbujal, naj sledijo njegovemu zgledu. Ko so bila na voljo cepiva, jih je zavrnil kot nepotrebna, čeprav je Brazilija takrat beležila zelo veliko število smrtnih primerov, večkrat je tudi ponovil, da se sam vsekakor ne bo cepil.