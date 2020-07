Je delo od doma nova realnost?

Raziskava je pokazala, da je kar tri četrtine podjetij kot odgovor na krizo omogočilo svojim delavcem, da delajo od doma. Falck pojasnjuje, da je nov način dela od podjetij zahteval nove investicije v digitalno infrastrukturo in digitalne komunikacijske kanale. Študija tudi razkriva, da bi po novem lahko kar 56 odstotkov zaposlenih v Nemčiji vsaj začasno delalo od doma. Pred koronakrizo je bilo delo od doma precej neizkoriščeno ali pa samo delno koriščeno.

Medtem se je tudi na Linkedlnu kar podvojilo število iskanj zaposlitev, ki ponujajo delo od doma. Na drugi strani pa soavtor študije Jean-Victor Alipour vseeno poudarja, da je malo verjetno, da bomo v prihodnosti priča popolnemu preobratu v smislu, da bi delo od doma postalo prevladujoči način organiziranja dela. Pojasnjuje, da bi pomanjkanje socialnih stikov na dolgi rok lahko slabo vplivalo na delovni proces in kreativno razmišljanje ter izmenjavanje informacij in znanja. Bolj verjetno je, da bodo podjetja iskala neko sinergijo med delom v pisarni oziroma podjetju in delom od doma. Torej kombiniranje fleksibilnosti, ki jo omogoča delo od doma in potrebe po socialnih kontaktih, ki jih ustvarjamo v službi.

Kako pa je pri nas?

V času prvega vala epidemije je v Sloveniji več kot 10.000 delodajalcev prijavilo svoje zaposlene za delo od doma. Delo od doma lahko postane stalna praksa, pravijo na ministrstvu za delo, in že obljubljajo pogajanja o spremembah. "Začeli bomo s socialnim dialogom. Pogledali bomo izkušnje zadnjih treh mesecev in slovensko zakonodajo, tudi mednarodno," je pred časom za 24UR pojasnil Cveto Uršič, državni sekretar na ministrstvu za delo.