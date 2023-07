'Je demon, ki je hodil med nami. Plenilec, ki je uničil družine'

Rexa Heuermanna so aretirali v četrtek, v petek pa je sledilo zaslišanje na sodišču, kjer se je 59-letnik ob branju obtožnice čustveno zlomil. V treh točkah obtožnice umora prve stopnje in treh točkah umora druge stopnje se je izrekel za nedolžnega. Odrejeno mu je bilo pridržanje brez varščine, poroča NBC News .

"Njegova dejanja so bila ena najhujših, kar sem jih kdaj videl. On je demon, težko je razumeti misli takšne osebe," je dejal Carter. Na vprašanje, ali bi bilo lahko še več žrtev, pa je dejal, da bodo to pokazali naslednji dnevi zbiranja dokazov : "Mislim, da je mogoče vse." Na plaži Gilgo je namreč še več človeških ostankov, ki jih morajo raziskati.

"Je oseba, ki je to, kar je storila žrtvam, tudi nameravala storiti. Prav zato pravim, da je to ena najslabših oseb, morda celo najslabša," je za CNN dejal namestnik policijskega komisarja okrožja Suffolk Anthony Carter . 59-letnega osumljenca, ki naj bi v več letih umoril vsaj 11 žensk, primerja z demonom.

'To so bile matere, hčere, del skupnosti. Nihče si ne zasluži takšnega konca'

Preiskovalci še vedno ugotavljajo, kje se je osumljenec nahajal vse od leta 2010, ko so na plaži odkrili posmrtne ostanke ženske. Prečesavajo podrobnosti in namige ter se pripravljajo na intervjuje s pričami. V preiskavi sodelujejo tudi Heuermannova žena in njegova dva otroka.

Od decembra 2011 so na plažah newyorškega Long Islanda odkrili ostanke skupno 11 ženskih trupel, večina žrtev je bila prostitutk. 59-letnika so v četrtek aretirali in ga obtožili umorov treh žensk, osumljen pa je tudi izginotja in smrti četrte ženske. Več nerazrešenih umorov je zmedlo ameriške oblasti. Potem ko je pred 13 leti na obali Long Islanda izginila ženska, so preiskovalci poleg njenih odkrili še človeške ostanke najmanj 10 drugih žrtev. Zaradi odkritij so oblasti sprožile iskanje morebitnega serijskega morilca.

"Ne morem si predstavljati bolečine, ki so jo v zadnjem desetletju prestajale družine, ter tega, da jim je bil ta demon sposoben storiti takšno zlo. To so bile matere, hčere, del skupnosti. Nihče si ne zasluži tega, kar se jim je zgodilo," je dodal.

Vendar pa Carter ni edini, ki Heuermanna primerja z demonom. "Rex Heuermann je demon, ki hodi med nami, plenilec, ki je uničil družine," je v petek dejal policijski komisar okrožja Suffolk Rodney Harrison.

V preiskavi sodelujejo tudi osumljenčeva žena in njegova otroka

Leta 2022 so preiskovalci ustanovili posebno delovno skupino, tri dni po tem, ko je vlogo namestnika komisarja prevzel Carter. V njej sodelujejo preiskovalci iz okrožne policije Suffolk, policije zvezne države New York, šerifovega oddelka, okrožnega tožilstva, FBI in druge.

"Detektivi niso nikoli prenehali raziskovati primera. Z njim so se ukvarjali več kot desetletje," je povedal. V preiskavi so pregledali podatke mobilnih telefonov, račune kreditnih kartic in teste DNK. Januarja 2023 so preiskovalci dobili vzorec Heuermannove DNK, ki so jo našli na ostankih pice v smeteh.