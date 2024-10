Je DNK-analiza razkrila pravo identiteto Jacka Razparača?

OGLAS

Jack Razparač je pred več kot sto leti strah in grozo sejal v Londonu. Neidentificirani serijski morilec naj bi ubil najmanj pet žensk: Elizabeth Stride, Mary Jane Kelly, Mary Ann Nichols, Annie Chapman in Catherine Eddowes. Več mesecev je ves svet napeto spremljal stanje na Otoku, saj kljub ponavljajočim umorom in teorijam storilca niso mogli identificirati. Vse do danes je njegova identiteta ostala neznana. A avtor in raziskovalec dejanj tega zloglasnega serijskega morilca Russell Edwards je prepričan, da je odkril pravo identiteto morilca.

Jack Razparač (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand

Do odkritja naj bi pripeljal dokaz, ki so ga odkrili na prizorišču umora Eddowesove. Ta se je zgodil v noči na 30. september 1888, na kraju zločina pa so odkrili šal, ki ga je nato eden od policistov odnesel domov. Edwards pa je leta 2007 šal kupil na dražbi ter ga dal testirat za morebitnimi ostanki DNK. Med analizo so našli madeže sperme in krvi. Slednji so se ujemali s potomcem Eddowesove, sperma pa se je ujemala z DNK daljnega sorodnika moškega, ki je bil osumljen takratnih umorov. Edwards je zdaj napisal knjigo, v kateri trdi, da je morilec najverjetneje poljski priseljenec Aaron Kosminski, poročajo tuji mediji.

V knjigi še navaja, da je policija v času umorov verjela, da je Kosminski "močno sovražil ženske, še posebej prostitutke, ter da je imel močne morilske težnje". Vendar pa kljub navidezno utemeljenim sumom moškega niso nikoli aretirali zaradi zločinov. Leta 1919 je umrl v Hertfordshiru. Kljub temu pa mediji opozarjajo, da so bili DNK-dokazi v preteklosti že večkrat izpodbiti, madeži krvi in sperme na šalu pa so stari več kot 100 let. Leta 2014 je eden od strokovnjakov, ki so se osredotočili na primer Jacka Razparača, Andrew Smith dejal, da je malo verjetno, da se v vsem tem času šal ne bi onesnažil kje drugje.