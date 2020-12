Je dogovor med Londonom in Brusljem o prihodnjih odnosih še mogoče doseči?

Johnson in von der Leynova, skupaj z glavnimi pogajalcema za London in Bruselj, na delovni večerji v Bruslju poskušata premakniti pogajanja z mrtve točke, velika nesoglasja namreč še vedno ostajajo glede dostopa do britanskih ribolovnih voda, konkurenčnih pogojev oziroma kako daleč sta si London in Bruselj lahko glede okoljevarstvenih in delovnih standardov, ter upravljanja sporazuma, povzema BBC.

Britanski premier je sicer danes, pred odhodom v Bruselj, dejal, da EU postavlja zahteve, ki jih noben britanski premier ne bi mogel sprejeti. Bruseljski predlogi glede ribištva bi pomenili, da bi bila Velika Britanija"edina država na svetu, ki ne bi imela suverenega nadzora nad svojimi ribolovnimi vodami". S ponovnim prevzemom nad britanskim denarjem, mejami in zakoni "bomo zgrabili vse priložnosti, ki jih brexit prinaša", je povedal. Da je pred njimi še veliko dela, a da bo"Velika Britanija uspevala ne glede na izid", je pred odhodom zapisal na družbenih omrežjih.

Vir v britanski vladi je po poročanju BBCdejal, da bi morebiten napredek na politični ravni lahko omogočil nadaljevanje pogajanj med glavnima pogajalcema Michelom Barnierjem in Davidom Frostom v prihodnjih dneh. Vendar je vir tudi poudaril, da je treba biti realističen, da dogovor morda ne bo dosežen.