Elon Musk naj bi namenoma izklopil Starlink in preprečil ukrajinskim silam napad

Seveda pa je to razkritje povzročilo veliko razburjenja med ukrajinskimi uradniki. Podoljak se je nad Muska spravil kar na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, ki je v Muskovi lasti, in ostro napadel tehnološkega milijarderja.

Tudi Musk je v četrtek v zapisu na omrežju X omenil "nujno zahtevo ukrajinskih vladnih organov za aktivacijo povezave Starlink na območju, ki sega do Sevastopola". Dodal je, da je bil njihov očiten namen potopiti večino ruskega ladjevja, zasidranega v tamkajšnjem pristanišču. Sevastopol je namreč glavno oporišče ruske črnomorske flote na polotoku Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. "Če bi se strinjal z zahtevo ukrajinskih oblasti, bi bilo podjetje SpaceX neposredno soudeleženo pri agresivnem dejanju in stopnjevanju konflikta," se je odzval Musk na trditve v objavljenem odlomku iz njegove biografije.

Za tem pa naj bi stal kar tehnološki gigant sam. Musk naj bi namreč inženirjem družbe Starlink ukazal, naj izklopijo vse komunikacije, ker naj bi se bal, da bi ruski predsednik na ta napad odgovoril z jedrskim orožjem, je zapisal pisatelj. "Če bi ukrajinski napadi uspeli potopiti rusko floto, bi bilo to kot nekakšen mini Pearl Harbor, kar bi lahko privedlo do velike eskalacije," naj bi takrat dejal Musk. "Nismo želeli biti del tega."

V knjigi je zapisano, da so izklopili komunikacije v bližini obale polotoka Krim, ki ga je okupirala Rusija, ravno v trenutku, ko so se polotoku bližali ukrajinski droni, da bi napadli ruske vojaške ladje. Vendar je izklop komunikacij povzročil izgubo povezave, do napada pa posledično ni prišlo.

Najprej je zapisal, da je Musk s tem, ko ukrajinskim brezpilotnim letalnikom ni dovolil, da bi napadli ruske vojaške ladje, omogočil Rusom, da izstrelijo rakete Kalibr na ukrajinska mesta, kar je po njegovih besedah povzročilo smrt mnogih civilistov in nedolžnih otrok. "Zakaj nekateri ljudje tako obupno želijo braniti vojne zločince in njihovo željo po ubijanju? Ali se zavedajo, da s tem delajo zlo in ga spodbujajo?" se sprašuje Podoljak v objavi.

Sicer pa je Podoljak že prej pokazal, da mu Musk ni najbolj pri srcu. Februarja je denimo na Twitterju zapisal, da se morajo podjetja odločiti, ali bodo na strani Ukrajine in pravice do svobode ali na strani Rusije in "pravice" do ubijanja in zavzemanja ozemelj. Musk je bil tudi v preteklosti obtožen, da se nagiba vedno bolj k Rusom, med drugim je denimo predlagal, da se okupirani predeli Ukrajine predajo Rusiji.

Musk je v knjigi ostro branil namen Starlinka, ki naj vsekakor ne bi bil namenjen sodelovanju v vojnah. "Namenjen je bil temu, da bi ljudje lahko gledali Netflix in se sproščali ter se priključili na splet za šolo in počeli dobre miroljubne stvari, ne pa napade z droni," naj bi, po poročanju Al Jazeere, dejal Musk.