Tujina

Je Epstein Trumpa spoznal s 14-letnico? 'Ta je dobra, kajne?'

Washington, 20. 12. 2025 15.45 pred 39 minutami 1 min branja 10

Avtor:
Ne.M.
Fotografije iz zapuščine Jeffreyja Epsteina, povezane s Trumpom

V objavljenih Epsteinovih dokumentih so tudi sodni spisi, ki omenjajo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V njih je navedeno, da je Epstein najverjetneje s Trumpom spoznal deklico, staro le 14 let.

Donald Trump in Jeffrey Epstein
Donald Trump in Jeffrey Epstein
FOTO: Shutterstock

S Trumpom naj bi jo spoznal v njegovem letovišču Mar-a-Lago na Floridi v devetdesetih letih. V civilni tožbi iz leta 2020 je deklica navedla, da je Epstein takrat dregnil Trumpa, pokazal nanjo in rekel: "Ta je dobra, kajne?" Trump naj bi nato z nasmeškom prikimal, ob tem pa sta se oba zasmejala.

Deklica je poudarila, da se je takrat počutila nelagodno, vendar zaradi svoje mladosti ni razumela vzroka za ta občutek, je poročal bosanski Klix.ba in nekateri drugi mediji.

Kot smo poročali, ameriško ministrstvo za pravosodje do zakonskega roka ni objavilo vseh Epsteinovih dosjejev. V petek je objavilo več sto tisoč strani dosjejev o pokojnem spolnem prestopniku, vendar še zdaleč ne vseh, kot je zahteval zakon, ki ga je Trump podpisal novembra.

Preberi še Nove fotografije: Clinton v bazenu, druženje z Michaelom Jacksonom

Odnos med Trumpom in Epsteinom sicer že dolgo sproža vprašanja, Trump pa je v svojih javnih nastopih večkrat spreminjal pojasnila, medtem ko so se novinarska vprašanja kar vrstila.

trump epstein 14-letnica pedofilija

