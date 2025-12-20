Je Epstein Trumpa spoznal s 14-letnico? 'Ta je dobra, kajne?'

S Trumpom naj bi jo spoznal v njegovem letovišču Mar-a-Lago na Floridi v devetdesetih letih. V civilni tožbi iz leta 2020 je deklica navedla, da je Epstein takrat dregnil Trumpa, pokazal nanjo in rekel: "Ta je dobra, kajne?" Trump naj bi nato z nasmeškom prikimal, ob tem pa sta se oba zasmejala.

Deklica je poudarila, da se je takrat počutila nelagodno, vendar zaradi svoje mladosti ni razumela vzroka za ta občutek, je poročal bosanski Klix.ba in nekateri drugi mediji.

Kot smo poročali, ameriško ministrstvo za pravosodje do zakonskega roka ni objavilo vseh Epsteinovih dosjejev. V petek je objavilo več sto tisoč strani dosjejev o pokojnem spolnem prestopniku, vendar še zdaleč ne vseh, kot je zahteval zakon, ki ga je Trump podpisal novembra.