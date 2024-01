Je evroposlanka Tatjana Ždanoka vohunila za rusko obveščevalno službo?

Časnik, ki je članek pripravil v sodelovanju z estonsko novičarsko spletno stranjo Delfi Estonia, latvijskim časopisom Re:Baltica in švedskim časopisom Expressen, se sklicuje na elektronska sporočila med Ždanoko in dvema ruskima uradnikoma. V njih so, kot piše, izrecna in podrobna poročila o delu Ždanoke kot evropske poslanke, zlasti glede spodbujanja proruskega razpoloženja v baltski regiji.

The Insider še razkriva, da je Ždanoka delovala za eno od služb v okviru FSB in poročala dvema različnima vodjema najmanj med letoma 2004 in 2017.