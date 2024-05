Je Fico z nenačrtovanim manevrom prekršil varnostne protokole?

"Iz posnetka vidimo, da gre za šolski primer strelskega napad na vplivno osebo. Vidimo, kako hitro je vse potekalo, osebje ima le nekaj sekund časa, da odreagira," posnetke atentata na slovaškega predsednika vlade Roberta Fica ocenjuje Vršec.

Po njegovem mnenju lahko sklepamo, da manever Fica ni bil načrtovan, saj varnostniki niso bili ustrezno postavljeni. "Po reakcijah se vidi, da so takoj odreagirali, vendar so bili malenkost predaleč, da bi lahko premierja branili. Telesni stražarji življenje zaščitene osebe ščitijo tudi s svojim telesom," pojasnjuje Vršec.

Varnostniki so Fica takoj po napadu odnesli v avtomobil in ga odpeljali. "Pomemben del načrtovanja varovanja osebe je tudi evakuacija v primeru izrednega dogodka. V tem primeru so predsednika vlade takoj spravili v avtomobil in ga odpeljali. Napadalca so takoj onesposobili tudi s pomočjo naključnih oseb, ki so bile na kraju."

Po tem, ko so odjeknili streli, so varnostne službe kraj takoj zavarovale. "Takoj sledi zbiranje informacij in iskanje morebitnih drugih napadalcev, da čim prej ugotovijo, ali je storilec deloval sam ali v skupini in ali obstajajo naknadna tveganja tudi na drugih lokacijah," protokol po napadu opisuje Vršec.

Po njegovem mnenju je policija skrbno načrtovala varovanje predsednika. "V praksi pa se dogaja, da se varovane osebe ne držijo dogovorjenih protokolov varovanja in načrtovanih poti, kar predstavlja izjemno velik izziv za varnostno osebje. Predvidevam, da se je to zgodilo tudi v tem primeru. Da je napadalec poklical predsednika, ki je nato spremenil pot in s tem povečal tveganje za svojo varnost."