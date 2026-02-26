Posnetki razkrivajo: 14-letnik pred očmi vojakov izkrvavel na ulici

Lani novembra je 14-letnega Jada Jadallah na Zahodnem bregu z neposredne bližine ustrelil izraelski vojak. In medtem ko je Jad ležal na ulici, se je več vojakov postavilo okoli njega in s tem preprečilo dostop dvema palestinskima reševalnima voziloma, poroča BBC.
Sodeč po videoposnetkih in pričevanjih očividcev, je bilo okoli njega 45 minut najmanj 14 izraelskih vojakov. Jad je v tem času ležal in krvavel. Izraelski vojaki so sicer usposobljeni za prvo pomoč, vsaka bojna enota naj bi tudi vsebovala posebej usposobljeno medicinsko osebje, a noben od vojakov Jadu ni nudil življenjsko pomembne medicinske pomoči.
V določenih trenutkih se je zdelo celo, da namenoma ignorirajo poskuse Jada, da bi pritegnil njihovo pozornost in nujno potrebno pomoč.
Izraelske obrambne sile so sicer za BBC pojasnile, da so vojaki "zagotovili prvotno medicinsko oskrbo", a zamolčali so čas oskrbe.
Jada so obtožili, da je vanje vrgel kamen, kar po njihovih pravilih upravičuje uporabo smrtonosne sile. A posnetki incidenta kažejo, da je izraelski vojak, po tem, ko je bil Jad ustreljen, poleg njega odložil predmet in ga nato slikal. Kot poroča BBC, bi lahko šlo za namerno postavljanje predmetov okoli njega, da bi ga postavili v slabo luč.
"Obložili so kamen ob njega, da bi ga lahko postavili v slabo luč in da bi bilo videti, kot da je on metal kamne proti njim," je povedala Jadova mati Safa. "To se vidi na videu," je dodala.
Vojaki so nato Jada naložili v zadnji del izraelskega vojaškega vozila, vendar je v nekem trenutku, bodisi že pred tem ali po tem, umrl. Še vedno ni jasno, kam so ga vojaki ustrelili oziroma kolikokrat je sploh bil ustreljen, saj izraelska vojska njegovega trupla družini ni vrnila in ni odgovarjala na vprašanja o njegovih poškodbah.
Ni novost, da Izrael ne vrne trupla družinam, trenutno naj bi zadrževale trupla 776 Palestincev.
Kdo je bil Jad in kaj je vodilo do njegove smrti?
Jad se je kot mnogi drugi otroci že rodil v Al-Far'i, begunskem taborišču na Zahodnem bregu, kjer živi približno 10.000 Palestincev. In tako kot vsa druga podobna taborišča na zasedenih ozemljih je tudi to pogosto tarča izraelskih vojaških racij, za katere Izrael pravi, da so potrebne za zajezitev oboroženih skupin, ki delujejo na tistem območju.
In v mnogih pogledih tudi smrt Jada ni prav neobičajna. Po podatkih ZN je lani izraelska vojska namreč na Zahodnem bregu ubila 55 otrok, od napada Hamasa na Izrael pa je bilo tam ubitih 227 otrok.
A primer je poseben zaradi drugih podrobnosti. Prva je, da je Jad dolgo ležal na tleh, obkrožen z vojaki in počasi umiral. Druga podrobnost pa je pojav večje količine videoposnetkov incidenta, ki jih je preverjal tudi BBC.
Natančen trenutek streljanja je namreč ujela nadzorna kamera. Na posnetku je videti tri dečke, ki stojijo na vogalu uličice. Najprej pogledajo desno, kamor so se po navedbah očividcev le nekaj trenutkov pred tem odpeljala izraelska vojaška vozila. Eden od dečkov, ki je bil z Jadom, je povedal, da so fantje šli preveriti, ali je izraelska vojska res odšla, kot je bilo sporočeno v skupini za taborišče.
A česar dečki niso vedeli, je, da je skupinica izraelskih vojakov ostala v taborišču, in to le streljaj od njih, skrita za zidom. Jadova prijatelja sta pravočasno pobegnila, Jad pa jih bodisi ni videl ali pa jih je opazil prepozno.
Eden izmed vojakov je stopil bližje Jadu, na manj kot tri metre, nato pa je na posnetku videti, da je dvignil puško in začel streljati. Videti je, kako je Jad ustreljen, na tem točno določenem mestu pa je za njim na zidu videti luknje od krogel.
Jad, verjetno že ranjen, je nato stekel po uličici navzgor, izraelski vojak pa se zdi, da se je obrnil in usmeril puško za njim. In medtem ko je Jad bežal, je videti, kako izraelski vojak strelja nanj.
Po le nekaj metrih se Jad zgrudi in ob padcu izgine iz kadra. Kmalu zatem posnetek mimoidočega, ki ga je diskretno posnel prebivalec taborišča, dogajanje prikaže še iz druge smeri. In ta posnetek ujame nekatere zadnje trenutke Jadovega življenja.
Na njem so tudi malce drugačni prizori. Najstnik želi pritegniti pozornost vojakov, maha z rokami in proti njim vrže svojo kapo, a se zdi, da vojaki njegove poskuse ignorirajo in kapo brcnejo nazaj.
Jadova mati se je skušala prebiti do njega, vendar so ji to preprečili izraelski vojaki, so kasneje povedali očividci in tudi mati sama. Drug prebivalec je nemudoma poklical nujno pomoč in reševalno vozilo je bilo napoteno na kraj dogodka ter prispelo osem minut kasneje, kažejo podatki o klicih, ki jih je BBC-ju posredoval Palestinski rdeči polmesec, ekvivalent našega Rdečega križa.
A do Jada se niso uspeli prebiti. Glavni reševalec Hassan Fouqha je povedal, da so njegovo ekipo izraelski vojaki z orožjem ustavili in jim preprečili dostop do Jada, ki je bil v tistem trenutku oddaljen le približno sto metrov in v njihovem vidnem polju.
Fouqha in njegova ekipa so bili prisiljeni opazovati, kako Jad leži in krvavi, ne da bi mu lahko priskočili na pomoč, opazovali naj bi ga vsaj 35 minut. Poklicali so še drugo reševalno vozilo, ki naj bi prišlo z druge smeri, vendar so tudi tega vojaki ustavili.
"Večkrat smo poskušali napredovati, jim signalizirali, naj nam dovolijo priti do otroka, vendar so nas popolnoma blokirali," je dejal Fouqha. "Lahko bi prišli do njega in mu nudili medicinsko pomoč, vendar so nam to preprečili. Kakšen je bil namen tega, ne vemo, a to se je zgodilo."
IDF je sporočil, da so Jadu zagotovili "začetno medicinsko oskrbo", a šele potem ko so preverili, da ne nosi skrite eksplozivne naprave. A posnetki incidenta ter ločen bližnji posnetek nadzorne kamere prikazujeta Jada v kavbojkah in majici s kratkimi rokavi, ko je pred incidentom odšel iz hiše. Eksplozivne naprave tako ne bi imel kam skriti.
Tudi postavljanje predmetov okoli njega je zaskrbljujoče. Shai Parnes iz izraelske organizacije za človekove pravice je za BBC dejal, da je vojak zagotovo ob dečka postavil kamen, da bi utemeljil streljanje. "Težko je z gotovostjo določiti, kaj gledamo. Ali je to kamen in ali res poskušajo z njim postaviti Jada v slabo luč," je dodal.
A takšno dejanje bi bilo "grozljivo", je dodal Parnes. Vendar ne bi bilo prvič, da bi izraelske sile na različne načine skušale Palestinca postaviti v slabo luč.
Organizacije za človekove pravice pravijo, da izraelski vojaki na Zahodnem bregu delujejo po politiki "odprtega ognja", zaradi katere pogosto streljajo na ljudi, ki ne predstavljajo neposredne grožnje njihovemu življenju, vključno z otroki, ki bi proti njim metali kamne.