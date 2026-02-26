Posnetki razkrivajo: 14-letnik pred očmi vojakov izkrvavel na ulici

Lani novembra je 14-letnega Jada Jadallah na Zahodnem bregu z neposredne bližine ustrelil izraelski vojak. In medtem ko je Jad ležal na ulici, se je več vojakov postavilo okoli njega in s tem preprečilo dostop dvema palestinskima reševalnima voziloma, poroča BBC. Sodeč po videoposnetkih in pričevanjih očividcev, je bilo okoli njega 45 minut najmanj 14 izraelskih vojakov. Jad je v tem času ležal in krvavel. Izraelski vojaki so sicer usposobljeni za prvo pomoč, vsaka bojna enota naj bi tudi vsebovala posebej usposobljeno medicinsko osebje, a noben od vojakov Jadu ni nudil življenjsko pomembne medicinske pomoči. V določenih trenutkih se je zdelo celo, da namenoma ignorirajo poskuse Jada, da bi pritegnil njihovo pozornost in nujno potrebno pomoč.

Zahodni breg FOTO: AP

Izraelske obrambne sile so sicer za BBC pojasnile, da so vojaki "zagotovili prvotno medicinsko oskrbo", a zamolčali so čas oskrbe. Jada so obtožili, da je vanje vrgel kamen, kar po njihovih pravilih upravičuje uporabo smrtonosne sile. A posnetki incidenta kažejo, da je izraelski vojak, po tem, ko je bil Jad ustreljen, poleg njega odložil predmet in ga nato slikal. Kot poroča BBC, bi lahko šlo za namerno postavljanje predmetov okoli njega, da bi ga postavili v slabo luč. "Obložili so kamen ob njega, da bi ga lahko postavili v slabo luč in da bi bilo videti, kot da je on metal kamne proti njim," je povedala Jadova mati Safa. "To se vidi na videu," je dodala. Vojaki so nato Jada naložili v zadnji del izraelskega vojaškega vozila, vendar je v nekem trenutku, bodisi že pred tem ali po tem, umrl. Še vedno ni jasno, kam so ga vojaki ustrelili oziroma kolikokrat je sploh bil ustreljen, saj izraelska vojska njegovega trupla družini ni vrnila in ni odgovarjala na vprašanja o njegovih poškodbah. Ni novost, da Izrael ne vrne trupla družinam, trenutno naj bi zadrževale trupla 776 Palestincev.

Palestinec z Zahodnega brega med evakuacijo taborišča Nur Šems FOTO: AP

Kdo je bil Jad in kaj je vodilo do njegove smrti?

Jad se je kot mnogi drugi otroci že rodil v Al-Far'i, begunskem taborišču na Zahodnem bregu, kjer živi približno 10.000 Palestincev. In tako kot vsa druga podobna taborišča na zasedenih ozemljih je tudi to pogosto tarča izraelskih vojaških racij, za katere Izrael pravi, da so potrebne za zajezitev oboroženih skupin, ki delujejo na tistem območju. In v mnogih pogledih tudi smrt Jada ni prav neobičajna. Po podatkih ZN je lani izraelska vojska namreč na Zahodnem bregu ubila 55 otrok, od napada Hamasa na Izrael pa je bilo tam ubitih 227 otrok. A primer je poseben zaradi drugih podrobnosti. Prva je, da je Jad dolgo ležal na tleh, obkrožen z vojaki in počasi umiral. Druga podrobnost pa je pojav večje količine videoposnetkov incidenta, ki jih je preverjal tudi BBC. Natančen trenutek streljanja je namreč ujela nadzorna kamera. Na posnetku je videti tri dečke, ki stojijo na vogalu uličice. Najprej pogledajo desno, kamor so se po navedbah očividcev le nekaj trenutkov pred tem odpeljala izraelska vojaška vozila. Eden od dečkov, ki je bil z Jadom, je povedal, da so fantje šli preveriti, ali je izraelska vojska res odšla, kot je bilo sporočeno v skupini za taborišče.

Izraelska naselbina na Zahodnem bregu FOTO: AP