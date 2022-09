Nejevolja v Moskvi. Je Iran Rusom dostavil neuporabne brezpilotnike?

Ameriške varnostno-obveščevalne službe že od sredine poletja poročajo o dokazih, da Iran podpira rusko vojaško agresijo v Ukrajini. Iran naj bi Rusiji do sedaj poslal že več sto brezpilotnikov, je za medije dejal svetovalec za varnost John Sullivan . Washington Post poroča, da naj bi bili Rusi precej nejevolni zaradi letalnikov, ki so jih iz Irana v Rusijo prepeljali s svojimi transportnimi letali sredi avgusta.

Deset let stari brezpilotni letalnik znamke Shahed-129 je najbolj popularen iranski letalnik, z razponom kril v dolžini 16 metrov in hitrostjo 300 kilometrov na uro. Njegov naslednik Shahed-191 naj bi bil dvakrat hitrejši.

Med brezpilotniki naj bi bili tudi novejši model znamke Mojaher-6, vendar naj bi ruska vojska med prvim testiranjem zaznala številne napake in tehnične okvare. Zato ameriški obveščevalci ocenjujejo, da iranska podpora z brezpilotniki ne bo igrala neke ključne vloge v ruski ofenzivi.

Medtem pa strokovnjaki za vojaške strategije opozarjajo, da je Rusija močno računala na podporo Irana in na njihovo bogato pošiljko brezpilotnikov, saj naj bi ravno to potrebovala v svojih napadih v Ukrajini. Brezpilotniki, ki jih je Rusiji namenil Iran, naj bi služili vojski predvsem za nadzor in pregled terena, prav tako naj bi bili ti modeli brezpilotnikov sposobni izredno natančnega vodenega napada. Ruska vojska pa naj bi po prvih testiranjih ugotavljala, da so letalniki relativno počasni ter nezanesljivi. V primerjavi z zahodnimi brezpilotnimi letalniki, naj bi bili iranski veliko počasnejši in okornejši. Vojaški strokovnjak je za nemški Der Spiegel dejal: "Če v operacijo pošlješ deset teh letalnikov, jih bo mogoče le sedem prispelo na svojo destinacijo."

Iran svoje letalnike dobavlja tudi terorističnim skupinam Hezbolah in Hamas.