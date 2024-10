Je Izrael 'odstranil' še enega vodjo Hamasa, Jahjo Sinwarja?

"Med operacijami IDF na območju Gaze so bili odstranjeni trije teroristi," so sporočile izraelske obrambne sile. Zdaj naj bi preverjali ali obstaja možnost, da je eden od ubitih teroristov Jahja Sinwar, ki bi naj bil arhitekt napadov Hamasa 7. oktobra. O tem je bil obveščen tudi izraelski varnostni kabinet.

"V tej fazi identitete teroristov še ni bilo mogoče potrditi," je IDF zapisal v izjavi. So pa potrdili, da v stavbi, kjer so bili likvidirani borci Hamasa, ni bilo znakov, da bi bili na območju prisotni tudi talci. Izraelski radio Kan poroča, da če je bil vodja Hamasa res ubit, je bilo to po naključju in ne na podlagi obveščevalnih podatkov. Pri truplih naj bi našli tudi veliko gotovine in ponarejenih osebnih dokumentov. Že od napadov Hamasa Sinwarja niso videli v javnosti, izraelska vojska pa domneva, da se skriva v obsežni mreži predorov, ki se razprostirajo pod Gazo. In v trenutku ko so izraelske sile sporočile, da bi lahko eden od ubitih borcev bil prav zloglasni Sinwar, so Američani pozorno poslušali.

Jahja Sinwar FOTO: AP icon-expand

Izraelski vojaški radio je namreč sporočil, da so izvajali ciljno kopensko operacijo v mestu Rafa na jugu Gaze, med katero so izraelske enote ubile tri borce in odnesle njihova trupla. Vizualni dokazi naj bi kazali, da je eden od moških res Sinwar, v teku pa so tudi testi DNK. Če se bo izkazalo, da je Sinwar zares mrtev, bodo posledice za Bidnovo administracijo velike, poroča CNN. Njegova morebitna smrt bi namreč predstavljala poseben dogodek, ki so ga številni ameriški uradniki izpostavljali kot največji potencialni preobrat v vojni med Izraelom in Hamasom. Ker je namreč sporazum o prekinitvi ognja in talcih, ki naj bi tudi ustavil vojno, obtičal, visoki uradniki ZDA upajo, da bo Sinwar odstranjen in da bi to lahko pomenilo začetek konca vojne. Na smrt Sinwarja namreč gledajo kot na zadnje upanje, s katerim bi Izrael končal vojno.