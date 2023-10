Je Izrael vedel, da se Hamas pripravlja na napad, in ignoriral opozorila?

V začetku tedna je sicer predsednik vlade Benjamin Netanjahu zanikal, da bi Izrael od Kaira prejel kakršno koli predhodno opozorilo. Trditve je označil za "lažne govorice", tudi njegov urad je dejal, da ni iz Egipta prispelo prav nobeno sporočilo. McCaul je sicer bil povsem prepričan, da so Egipčani posredovali nekakšno opozorilo, in navedel, da je načrtovanje napada morda potekalo tudi leto dni – ne da bi Izrael ali zavezniki to opazili, piše Guardian.

"Nismo povsem prepričani, kako smo to spregledali. Nismo povsem prepričani, kako je Izrael to spregledal," je dejal novinarjem in priznal, da tudi ameriške in zahodne obveščevalne službe niso uspele predvideti tega napada. Pod drobnogledom so zdaj tudi izraelske obveščevalne službe, za vse pa v zraku visi isto vprašanje: kako jim ni uspelo preprečiti najbolj smrtonosnega napada palestinskih borcev v 75-letni zgodovini Izraela? Slednji imajo namreč notranjo varnostno službo, enakovredno FBI, Šin Bet. Na področju zunanje varnosti ima Izrael Mosad, ki je enakovreden Cii. Obstaja pa še izraelska vojaška obveščevalna agencija, podobna ameriški obrambni obveščevalni agenciji, znotraj vojaške obveščevalne službe pa so še druge, manjše organizacije, ki se ukvarjajo z različnimi obveščevalnimi vprašanji.

"Ne želim preveč posegati v tajne podatke, a opozorilo je bilo dano," je dodal teksaški republikanec. Tudi egiptovski obveščevalec je za AP potrdil, da je Kairo večkrat opozoril Izraelce, da se v Gazi pripravlja nekaj velikega. "Opozarjali smo jih, da bo prišlo do konflikta, in to zelo kmalu, in da bo ta velik. Vendar so ta opozorila podcenjevali," je dejal uradnik, ki je za AP govoril pod pogojem anonimnosti.