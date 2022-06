Je izvor črne smrti končno postal znan?

Raziskovalci verjamejo, da so odkrili izvor črne smrti – kuge, zaradi katere je med 14. in 17. stoletjem umrlo okoli 200 milijonov ljudi. Nove analize kažejo na to, da se je epidemija črne smrti začela v 14. stoletju v Kirgizistanu, državi v Srednji Aziji. Pri DNK analizi zob okostnjakov so znastveniki odkrili bakterijo Yersinia pestis – povzročiteljico kuge.

Ekipa raziskovalcev iz škotske in nemških univerz je bakterijo odkrila na okostnjakih, pokopanih na pokopališču v Kirgizistanu. Ker je bil v letih 1338 in 1339 na območju pokopališča zabeležen velik porast pokopov, so se znanstveniki odločili za preiskavo področja. Menili so, da je porast povezan z izbruhom kuge. Analizirali so sedem vzorcev, na treh izmed teh so našli bakterijo Yersinia pestis – povzročiteljico kuge.

icon-expand Bakterija Yersinia pestis. FOTO: Shutterstock

V Evropi so se prvi zabeleženi primeri smrti pojavili šele osem let kasneje, zato strokovnjaki menijo, da so uspeli locirati izvor epidemije. "Naša raziskava pomeni konec iskanja odgovora na eno izmed najbolj fascinantnih vprašanj v zgodovini, saj smo z njo uspeli ugotoviti, kje in kdaj se je najbolj odmevna epidemija pojavila," je dejal Philip Slavin eden izmed raziskovalcev. Vseeno pa opozarjajo, da gre za raziskavo z določenimi omejitvami, pri čemer poudarjajo majhen vzorec. "Gre za raziskavo, ki ima zelo dragocene izsledke, moramo pa vedeti, da bi potrebovali podatke z več vzorcev, ki bi bili pridobljeni na različnih območjih in bi pripadali ostankom oseb, iz različnih časovnih obdobij," je dejal Michael Knapp, profesor z novozelandske univerze, ki v raziskavo ni bil vpleten. Predhodna predvidevanja Čeprav so znanstveniki leta raziskovali bolezen, niso bili uspešni pri odgovarjanju na vprašanje, kje se je epidemija začela. Do sedaj so predvidevali, da so jo iz step iz Osrednje Azije prinesli popotniki in trgovci po osrednjeazijski Svilni poti, najprej pa je izbruhnila na Kitajskem. Tatari iz Zlate Horde so leta 1344 in 1345 oblegali genovsko trgovsko kolonijo Kaffa na Krimskem polotoku, ki je postalo prvo prizorišče množičnih smrti. Od tam so jo genovske trgovske ladje z begunci zanesle najprej na Messino na Siciliji, potem pa še v Genovo in od tam naprej po Evropi. Vmes so genovski begunci najverjetneje okužili še Konstantinopel, od koder se je bolezen razširila še na Bližnji vzhod. Iz Genove je napredovala v Benetke, Francijo, Španijo, Veliko Britanijo, Skandinavijo, Nemčijo in Rusijo. Zanimivo je, da nekateri deli Evrope, denimo Poljska ter določena območja v Belgiji in na Nizozemskem, niso imeli okužb.

O črni smrti Z izrazom črna smrt označujemo epidemijo, domnevno pljučne kuge, ki se je v Evropi pojavila v 14. stoletju. Ime je dobila po črnih lisah, ki so nastajale na telesih obolelih zaradi notranjih krvavitev. Po svetu je zaradi nje umrlo do 200 milijonov ljudi, kar je bilo približno tretjina do dve tretjini takratnega prebivalstva. Panika je bila vsesplošna, trupla so dobesedno gnila na prostem, saj ni bilo nikogar, da bi jih pokopal. Prebivalstvo Evrope je stopnjo prebivalstva pred črno smrtjo spet doseglo šele čez 200 let. Ogromno mrtvih je povzročilo tudi razvojno nazadovanje.

icon-expand Umetniški prikaz smrti zaradi kuge. FOTO: Shutterstock