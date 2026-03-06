Kanadska pohodnica utonila, ko je bežala pred dingi

Kanadska popotnica Piper James je umrla zaradi utopitve po napadu dinga v K'gariju, so sporočile oblasti v Queenslandu. Sodišče je v petek sporočilo, da je vzrok Piperine smrti določil forenzični patolog in ga je potrdil preiskovalni mrliški oglednik, poroča Guardian.
Ugibalo se je, da je Jamesova morda šla v vodo, da bi pobegnila pred dingi, preden se je utopila. Piper je umrla zaradi utopitve z več poškodbami zaradi ali kot posledica napada, so naposled sporočili. Kot vse kaže, ugrizi dingov verjetno niso povzročili takojšnje smrti. Obsežne pa so sledi ugrizov dingov, ko je bila ženska že mrtva. Ni dokazov, da bi bila vpletena še kakšna oseba, so sporočili.
Prejšnji mesec sta njena starša obiskala K'gari z namenom, da bi posmrtne ostanke svoje hčerke vrnila domov v Kanado.
Dinge bodo evtanazirali
Po njeni smrti je vlada Queenslanda napovedala, da bo celoten trop desetih dingov, povezanih z incidentom, evtanaziran – kar je spodbudilo k svarilom pred vrtincem izumrtja za edino avstralsko avtohtono vrsto psov na otoku, kjer so verjetno živeli tisočletja. Minister za okolje Andrew Powell je dejal, da je bila to težka odločitev, a pravilna odločitev v javnem interesu Ta tragedija je globoko prizadela prebivalce Queenslanda in se dotaknila ljudi po vsem svetu, je dejal v izjavi.
