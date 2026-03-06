Naslovnica
Tujina

Kanadska pohodnica utonila, ko je bežala pred dingi

Sydney , 06. 03. 2026 11.34 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A.K.
Piper James

Potovanje 19-letnice iz Kanade v Avstralijo se je končalo tragično, ko so jo januarja našli mrtvo na plaži na otoku, ki je na seznamu svetovne dediščine in je bil prej znan kot otok Fraser ob obali Queenslanda. Mrliški ogledniki so zdaj sporočili, da je obdukcija našla fizične dokaze, ki ustrezajo utopitvi, in poškodbe, ki ustrezajo ugrizom dinga.

Kanadska popotnica Piper James je umrla zaradi utopitve po napadu dinga v K'gariju, so sporočile oblasti v Queenslandu. Sodišče je v petek sporočilo, da je vzrok Piperine smrti določil forenzični patolog in ga je potrdil preiskovalni mrliški oglednik, poroča Guardian.

Ugibalo se je, da je Jamesova morda šla v vodo, da bi pobegnila pred dingi, preden se je utopila. Piper je umrla zaradi utopitve z več poškodbami zaradi ali kot posledica napada, so naposled sporočili. Kot vse kaže, ugrizi dingov verjetno niso povzročili takojšnje smrti. Obsežne pa so sledi ugrizov dingov, ko je bila ženska že mrtva. Ni dokazov, da bi bila vpletena še kakšna oseba, so sporočili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prejšnji mesec sta njena starša obiskala K'gari z namenom, da bi posmrtne ostanke svoje hčerke vrnila domov v Kanado.

Dinge bodo evtanazirali

Po njeni smrti je vlada Queenslanda napovedala, da bo celoten trop desetih dingov, povezanih z incidentom, evtanaziran – kar je spodbudilo k svarilom pred vrtincem izumrtja za edino avstralsko avtohtono vrsto psov na otoku, kjer so verjetno živeli tisočletja.  Minister za okolje Andrew Powell je dejal, da je bila to težka odločitev, a pravilna odločitev v javnem interesu Ta tragedija je globoko prizadela prebivalce Queenslanda in se dotaknila ljudi po vsem svetu, je dejal v izjavi. 

piper james avstralija smrt dingo

Dekliško šolo v Iranu najbrž zadela ameriška raketa

KOMENTARJI4

ODRESENIK
06. 03. 2026 13.06
Sm prebral kanadska pohotnica
Odgovori
0 0
ijsales
06. 03. 2026 13.02
slučajno sem bil tam pred leti , seveda organizirano saj se drugače ni dalo priti....gre za največji peščen otok na svetu, čudovita jezera pa gozdovi pa peščene plaže....samo... smrtno nevarni valovi in tokovi, morje polno morskih psov in meduz (smrtnih) ..na otoku pa dingi pa tudi kače...na eno smo skoraj stopili ker je ležala vzporedno s potjo ( nekaj metrov dolga zelena)...avstralija ni nova zelendija . v avstraliji je vse strupeno.. in pustiti otroka tja v divjino , očitno brez vseh izkušenj, je neodgovorno od staršev
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
06. 03. 2026 12.16
Groza za domače.
Odgovori
+2
2 0
ata_jez
06. 03. 2026 12.15
Niso vsi kužki za božat.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
