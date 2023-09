Je kdo videl, kam je izginil 'nevidni' F-35?

Oporišče združenih sil Charleston je pozvalo javnost, naj "sodeluje z vojaškimi in civilnimi oblastmi" , medtem ko se prizadevanja za lociranje letala nadaljujej o. "Če imate kakršne koli informacije, ki bi pomagale reševalnim ekipam, pokličite center za obrambne operacije baze JB Charleston."

Pilotu se je med letom uspelo katapultirali iz letala, nato pa so ga poškodovanega prepeljali v lokalni klinični center. Kot so zapisali, je njegovo stanje stabilno.

Iz baze so sporočili, da preiskujejo območje severno od svoje letalske baze okoli jezer Moultrie in Lake Marion na podlagi zadnjega znanega položaja letala in usklajevanja z Zvezno upravo za letalstvo.

Incident je pritegnil nekaj kritik, pri čemer je republikanska predstavnica kongresa Nancy Mace v objavi na družbenem omrežju vprašala: "Kako za vraga izgubiš F-35?"

Transponder, ki običajno pomaga pri lociranju letala, ni deloval "iz nekega razloga, ki ga še nismo ugotovili", je po poročanju The Washington Posta dejal Jeremy Huggins, tiskovni predstavnik letalske baze. "Zato smo objavili javno prošnjo za pomoč," je dejal Huggins.