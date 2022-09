Je Kitajska v Sinkiangu zagrešila zločine proti človečnosti?

Kitajsko so obtožili, da je z uporabo nejasnih zakonov o nacionalni varnosti krčila pravice manjšin in vzpostavila "sisteme samovoljnega pridržanja oseb". Zaporniki pa da so bili nato podvrženi krutemu ravnanju, med drugim tudi spolnemu nasilju in nasilju na podlagi spola zapornikov. Nekateri naj bi bili po navedbah ZN podvrženi prisilnemu zdravljenju in diskriminatornim uveljavljanjem politik načrtovanja družine in nadzora rojstev.

Združeni narodi so po poročanju BBC v poročilu preverili trditve o zlorabah ujgurskih muslimanov in drugih etničnih manjšin na Kitajskem. Preiskovalci so dejali, da so odkrili verodostojne dokaze o mučenju teh skupin, kar pa bi lahko pomenilo, da je Kitajska zagrešila zločine proti človeštvu. Prav tako so v poročilu namignili, da bi nekatera dejanja lahko pomenila tudi, da je država zagrešila mednarodne zločine.

Svetovni ujgurski kongres, krovna skupina, ki predstavlja približno 60 organizacij, je pozdravil poročilo in pozval k hitremu mednarodnemu odzivu. "Kljub zanikanju kitajske vlade so ZN zdaj uradno priznali, da se tu dogajajo grozljivi zločini," je dejal izvršni direktor organizacije Uyghur Human Rights Project Omer Kanat .

V Sinkiangu živi približno 12 milijonov Ujgurov, večinoma muslimanov. A Združeni narodi so dejali, da so bili z dejanji Kitajske morda prizadeti tudi nemuslimanski člani skupine.

Da gre za genocid, so dejanja Kitajske že pred poročilom označile številne države po svetu. Vendar pa Peking zanika obtožbe o zlorabah in trdi, da so taborišča v resnici zgolj orodje za boj proti terorizmu. Kitajska delegacija pri Svetu ZN za človekove pravice v Ženevi je o ugotovitvah poročila dejala, da gre za način blatenja Kitajske ter da se vmešavajo v notranje zadeve države. "Ta t. i. ocena je spolitiziran dokument, ki ignorira dejstva in v celoti razkriva namene ZDA, zahodnih držav in protikitajskih sil, da človekove pravice izkoristijo kot politično orodje," so dejali.

BBC je sicer pridobil dosjeje policije v Sinkiangu, ki razkrivajo, da ukazi za napade na skupnost vodijo vse do kitajskega voditelja Ši Džinpinga. Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva je v odgovoru na dosjeje policije dejal, da so dokumenti "najnovejši primer protikitajskih glasov, ki poskušajo blatiti Kitajsko". Dejal je, da Šindžjang uživa stabilnost in blaginjo, prebivalci pa živijo srečna in izpolnjena življenja.

Leta 2020 je tedanji zunanji minister Združenega kraljestva Dominic Raab Kitajsko obtožil grobih kršitev človekovih pravic njenega muslimanskega prebivalstva, potem ko se je v javnosti pojavil videoposnetek, ki prikazuje Ujgure z zavezanimi očmi, ki jih vodijo do vlakov. Posnetek je sprožil mednarodno negodovanje, a Liu Šiaoming, takratni kitajski veleposlanik v Združenem kraljestvu, je vztrajal, da v Sinkiangu ni koncentracijskih taborišč.

Kitajska je zavrnila tudi trditve, da skuša z množičnimi sterilizacijami zmanjšati populacijo Ujgurov. Dejala je, da so neutemeljene, obtožbe o prisilnem delu pa da so popolnoma izmišljene.