Je končno znano, kdo je skrivnostni oče Bitcoina?

Cullen Hoback, večkrat nagrajeni filmski ustvarjalec, ki stoji za novim dokumentarcem, do domnevnega odgovora, kdo je Satoshi Nakamota , pride tako, da se odpravi na sled starim in novim namigom. Nato pa z dokazi sooči Todda in ustanovitelja Blockstreama Adama Backa , ki je še eden izmed ključnih 'osumljencev' za Satoshija, poroča Politico. Nov dokumentarni film tako identificira kanadskega razvijalca Petra Todda kot Satoshija Nakamota.

Todd ni neznanka v kriptosvetu. Znan je po tem, da je javno komuniciral s Satoshijem, preden je leta 2010 izginil s kripto forumov. Toda le redki so ga imeli za glavnega osumljenca.

"Zdi se, da ste takrat imeli te globoke vpoglede v bitcoin?" Hoback vpraša Todda v finalu filma. On pa odgovori "No, ja, jaz sem Satoshi Nakamoto." A priznanje ni nujno to, kar se zdi. Todd, ki glasno podpira Ukrajino in Izrael na svojem profilu X, je namreč znan po tem, da se sklicuje na trditev "Jaz sem Satoshi" kot izraz solidarnosti z ustvarjalčevim prizadevanjem za zasebnost. V elektronskem sporočilu CoinDesku pred objavo dokumentarca je Todd zanikal, da je on ustvarjalec bitcoina: "Seveda nisem Satoshi," je dejal.

Če bo Todd splošno sprejet kot ustvarjalec bitcoina, bi to razkritje končalo več kot desetletje špekulacij o identiteti osebe, katere delo je sprožilo globalno, več milijard vredno norijo za digitalnimi valutami: manijo, ki je premaknila meje financ, a omogočila tudi številne goljufije in druge nedovoljene dejavnosti, poroča Politico. Toda v bitcoin in kripto industriji so do te teorije skeptični. Ko so novice o ugotovitvah dokumentarca pricurljale v javnost, je Jameson Lopp, soustanovitelj bitcoin podjetja Casa, dejal, da "kjer koli je Satoshi, mislim, da se smeji tej neumnosti." Kripto vlagatelj Nic Carter je povedal, da je prepričan, da Todd ni Nakamoto."V zgodovini ni večje skrivnosti," je dejal o identiteti Satoshija, ki naj bi imel v lasti ogromno količino žetonov bitcoin. "Dejstvo, da je Satoshiju to uspelo, je res magično. Osebno upam, da nikoli ne bomo izvedeli, kdo je Satoshi."