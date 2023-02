Je konec prijateljstva med Putinom in Prigožinom?

Ko je Prigožin začel v ruskih zaporih novačiti vojake in jim v zameno za šestmesečno služenje ponudil pomilostitev, ruski zakonodajalci niso znali pojasniti, na kakšni pravni podlagi deluje. Po ruski zakonodaji lahko namreč le predsednik pomilosti zapornike. Vendar je konec januarja, potem ko so prvo skupino obsojenih vojakov Wagner poslali nazaj v družbo kot svobodne ljudi, tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov izjavil, da so pomilostitve povsem zakonite.

"Rekrutiranje ujetnikov v naše vrste se je končalo," je dodal. Skupina plačancev namreč ne bo več novačila zapornikov za vojno v Ukrajini. Do zdaj je v vrstah Wagnerja okoli 40.000 obsojencev iz ruskih zaporov, ki so jih v zameno za sodelovanje pomilostili. Prigožin sicer ni pojasnil, čemu take odločitve, pojavljajo pa se ugibanja, če je ta poteza del naraščajočega nasprotovanja ruskih varnostnih služb proti njemu.

Odnosi med Prigožinom in Kremljem so začeli počasi razpadati, od takrat, ko se je "Putinov kuhar" imenoval za vojaško in politično rešitev konflikta v Ukrajini. Od prodajalca hot dogov na ulici do gostinskega mogotca, ki je lani po letih zanikanja priznal, da je ustanovil zloglasno skupino Wagner, je Prigožin do sedaj igral v vojni vse pomembnejšo vlogo, svoje enote pa je razporedil vzdolž vzhodne Ukrajine, kjer sodelujejo v nekaterih najhujših bitkah.

Prejšnji mesec je Wagner, sestavljen iz zgoraj omenjenih ruskih kaznjencev, zavzel ukrajinsko mesto Soledar. Bili so tudi na čelu večmesečnega boja za zavzetje sosednjega Bahmuta, kjer je potekala bitka, za katero je Prigožin dejal, da "ne poteka tako hitro, kot bi si želeli".

Prigožin ni okleval pri kritiziranju ruskega obrambnega ministrstva in večkrat dejal, da je "strašno slaba vojaška birokracija" kriva, da Wagner ni zavzel Bahmuta že do konca prejšnjega leta. "Druge enote ne izkazujejo ničesar, kar bi morale. Če bi bilo tri do pet skupin, kot je Wagner, bi zdaj že namakali noge v reki Dneper," je izjavil.

Wagner pa ni edina skupina na bojnih linijah, tam se nahaja še zasebna vojska Patriot obrambnega ministra Sergeja Šojguja, pa tudi vojska Redut oligarha Genadija Timčenka, ki je sicer prvotno bila zasnovana za zaščito plinskih polj. Poleg njih pa seveda še čečenska vojska pod voditeljem Ramzanom Kadirovom.

Od začetka vojne je bil Prigožin neštetokrat v sporu z vodstvom vojske, vključno z načelnikom generalštaba Valerijem Gerasimovom in obrambnim ministrom Šojgujem. Ti spori so ga na začetku izstrelili med vodilne provojne ultranacionaliste.