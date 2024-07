Bo kmalu konec vladavine Hamasa v Gazi?

Vojaški uradniki svoje operacije v Rafi, Gazi sicer opravičujejo z dejstvom, da so skoraj v vsaki drugi hiši oziroma stavbi Hamasovi vojaki. Pred začetkom vojaške operacije v Rafi maja so izraelski voditelji trdili, da je mesto na jugu Gaze zadnja utrdba Hamasa. In zato so poslali tja svoje enote, in mesto skoraj zravnali z zemljo, poroča CNN.

Netanjahu je že prejšnji mesec dejal, da se vojna v Gazi bliža koncu, in da se bo izraelska vojska zdaj lahko osredotočila na severno mejo Izraela z Libanonom. "To ne pomeni, da se bo vojna končala, vendar se bo vojna v trenutni fazi končala v Rafi. To je res. S "košnjo trave" bomo nadaljevali pozneje," je 23. junija povedal za televizijo Channel 14.

Izrael je začel vojaško ofenzivo v Gazi po napadih na jug Izraela, ki jih je 7. oktobra vodil Hamas in v katerih je bilo ubitih najmanj 1200 ljudi, več kot 250 ljudi pa je bilo ugrabljenih. In v povračilnih napadih, je bilo v Gazi ubitih najmanj 37.718 Palestincev, še 86.377 pa je bilo ranjenih.

Novi napadi, nove evakuacije

Izrael je izvedel nove napade na jugu Gaze, zaradi česar je moralo na stotine Palestincev zbežati, potem ko so izraelske obrambne sile ponovno ukazale množično evakuacijo večjega dela mesta Han Junis. Po poročanju palestinskega Rdečega polmeseca in zdravstvenega vira so priče poročale o številnih napadih v mestu in okolici, kjer je bilo ubitih osem ljudi, več kot 30 pa jih je bilo ranjenih, poroča Guardian.

Do napada je prišlo po tem, ko je skupina Islamski džihad, ki se bori skupaj s Hamasom poslala rakete nad Izrael. Identificiranih je bilo "20 izstrelkov, ki so prihajali z območja Han Junis," so sporočili iz vojske. Večina raket je bila prestreženih.