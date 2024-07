Je konflikt v Gazi odgovoren za več kot 186.000 smrtnih žrtev?

A da so prišli do te ocene, so se oprli na poročilo, ki ga je leta 2008 objavil sekretariat Ženevske deklaracije o oboroženem nasilju in razvoju. Ta dokument navaja, da na območjih, kjer potekajo oboroženi spopadi, študije kažejo, da za vsako osebo, ki umre nasilno, posredno umre še od 3 do 15 ljudi več, piše France24.

Avtorji tega pisma so izhajali iz načela, da "oboroženi spopadi poleg neposredne škode zaradi nasilja posredno vplivajo na zdravje," da so na koncu prišli do vrtoglavo visoke številke 186.000 smrtnih žrtev. Uporabili so oceno "štirih neposrednih smrti na eno posredno smrt", pri čemer so se oprli na podatek 37.396 smrti, ki jo je 19. junija zabeležilo ministrstvo za zdravje.

Pismo je sicer povzročilo precej polemike, nekateri so avtorjem očitali, da so pristranski, saj se opirajo na neko hipotetično oceno, drugi so ga pozdravili in sprejeli kot zanesljivo ter s tem izrazili svojo podporo prebivalcem Gaze in pozvali k prenehanju izraelskih vojaških operacij v Gazi. Nekatere nevladne organizacije, ki delujejo na palestinskem ozemlju, so mnenja, da je ocena avtorjev povsem verodostojna. "Številka 186.000 smrtnih žrtev, navedena v reviji The Lancet, ustreza zdravstvenim, vojaškim in geopolitičnim razmeram zaradi morske, zračne in kopenske blokade območja Gaze," je dejal Jean François Corty, zdravnik in predstavnik nevladne organizacije Doctors of the World. "Ta ocena je pravi odraz popolne tragedije, ki jo prebivalci doživljajo v Gazi."

Corty je namreč mnenja, da so bile vse prejšnje ocene števila smrtnih žrtev podcenjene. Podatki ministrstva za zdravje v Gazi namreč po njegovem upoštevajo le mrtve, ki so bili identificirani, ne pa tudi tistih, ki so ostali pod ruševinami, ali žrtev, ki so umrle zaradi pomanjkanja oskrbe ali dostopa do nje. Corby, čigar organizacija trenutno deluje v Deir al-Balahu, v središču Gaze, je poudaril, da je pred 7. oktobrom v Gazi delovalo 35 bolnišnic z dobro stopnjo zdravstvene oskrbe in več deset lokalnih zdravstvenih centrov.