Tujina

Preiskava proti pisateljici, ki je Trumpa obtožila spolnega napada

Washington, 28. 05. 2026 15.27 pred dvema minutama 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Jean Carroll

Ameriško ministrstvo za pravosodje je začelo kazensko preiskavo proti pisateljici E. Jean Carroll, ki je ameriškega predsednika Donalda Trumpa obtožila spolnega napada. Preiskovali bodo, ali je Carrollova krivo pričala v povezavi s civilnimi tožbami, ki jih je vložila proti Trumpu.

E. Jean Carroll, nekdanja kolumnistka revije, je Trumpa obtožila spolnega napada in obrekovanja ter ga v dveh primerih uspešno tožila. Obe sodbi sta bili po pritožbi potrjeni, vendar je Trump od takrat vrhovno sodišče zaprosil, naj prvo razveljavi. Obtožbe je namreč zanikal.

Leta 2023 je porota Trumpa spoznala za krivega spolne zlorabe. Prav tako je bil spoznan za krivega za obrekovanje zaradi komentarjev, ki jih je leto prej objavil v objavi na Truth Social.

V tej objavi je zanikal Carrollove trditve, da jo je sredi devetdesetih let napadel v garderobi newyorške veleblagovnice. V drugi tožbi leta 2024 je bil Trump ponovno spoznan za krivega obrekovanja v povezavi s komentarji o tem, da si je kolumnistka stvari o njem izmislila, da bi prodala knjigo.

Trump se je pritožil na vrhovno sodišče ZDA, da bi razveljavilo prvo sodbo, zaradi katere je moral Carrollovi plačati 5 milijonov dolarjev (približno 4,4 milijona evrov). Obljubil je tudi, da bo storil enako tudi v drugem primeru, v katerem je bila Carrollovi prisojena odškodnina v višini 83 milijonov dolarjev (približno 73 milijonov evrov).

Je lagala?

Nova kazenska preiskava preverja, ali je Carrollova lagala, ko je v izpovedi leta 2022 dejala, da za svojo civilno tožbo proti Trumpu ni prejela nobenega zunanjega financiranja, je vir povedal za CBS. V sodnih dokumentih, ki so jih Trumpovi odvetniki prvič vložili leta 2023, je bilo razkrito, da je soustanovitelj LinkedIna, Reid Hoffman, pomagal plačati del njenih pravnih stroškov in drugih izdatkov.

To vprašanje je bilo izpostavljeno med pritožbenim postopkom, sodišče pa je ugotovilo, da je Carrollova v svoji izpovedi "verjetno verodostojno trdila", da je "pozabila na omejeno zunanje financiranje, ki ga je pridobila njena pravna ekipa", navaja BBC.

Ameriško pritožbeno sodišče za drugo okrožje je v sodbi iz leta 2024 nadalje zapisalo, da je "dodatno zbiranje dokazov pokazalo, da Carrollova preprosto ni bila vključena v vprašanje, kdo financira oziroma ne financira stroškov njenega sodnega postopka".

Novo preiskavo vodi urad ameriškega državnega tožilca za severno okrožje Illinoisa, je za CBS povedal eden od virov.

Vera in Bog
28. 05. 2026 15.51
Kdo bi se tebe dotaknil??
bibaleze
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Delo na terenu brez tega ne bo opravljeno
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Ja, Chef!
