Preiskava proti pisateljici, ki je Trumpa obtožila spolnega napada

E. Jean Carroll, nekdanja kolumnistka revije, je Trumpa obtožila spolnega napada in obrekovanja ter ga v dveh primerih uspešno tožila. Obe sodbi sta bili po pritožbi potrjeni, vendar je Trump od takrat vrhovno sodišče zaprosil, naj prvo razveljavi. Obtožbe je namreč zanikal. Leta 2023 je porota Trumpa spoznala za krivega spolne zlorabe. Prav tako je bil spoznan za krivega za obrekovanje zaradi komentarjev, ki jih je leto prej objavil v objavi na Truth Social.

V tej objavi je zanikal Carrollove trditve, da jo je sredi devetdesetih let napadel v garderobi newyorške veleblagovnice. V drugi tožbi leta 2024 je bil Trump ponovno spoznan za krivega obrekovanja v povezavi s komentarji o tem, da si je kolumnistka stvari o njem izmislila, da bi prodala knjigo. Trump se je pritožil na vrhovno sodišče ZDA, da bi razveljavilo prvo sodbo, zaradi katere je moral Carrollovi plačati 5 milijonov dolarjev (približno 4,4 milijona evrov). Obljubil je tudi, da bo storil enako tudi v drugem primeru, v katerem je bila Carrollovi prisojena odškodnina v višini 83 milijonov dolarjev (približno 73 milijonov evrov).

Je lagala?