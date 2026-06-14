Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Če jih boste držali previsoko, bo bar zgorel'

Crans Montana, 14. 06. 2026 10.03 pred 46 minutami 4 min branja 4

Avtor:
Ti.Š.
Požar v baru

Smrtonosen požar na silvestrovo v baru v švicarski Crans Montani, v katerem je umrlo 41 ljudi, so po dosedanjih izsledkih preiskave zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca. Lastnica bara pa naj bi celo vedela, kako nevarni so ti izdelki. Tako vsaj nakazujejo sporočila, ki jih je poslala zaposlenim.

"Kar zadeva ognjene fontane, sem jih naročila 900. Jih pa moramo prevzeti v Franciji, ker so eksplozivne in jih ni mogoče poslati v Švico." To je Jessica Moretti, lastnica bara Le Constellation, v glasovnem sporočilu na WhatsAppu dejala svojim zaposlenim. Sporočilo je poslala 6. decembra lani – 25 dni pred tragično nočjo, poroča italijanski časopis La Repubblica.

Kako se je pirotehnika znašla v Švici?

In prav to sporočilo so prejšnji teden Morettijevi predvajali med zaslišanjem na državnem tožilstvu v Valaisu. "Tega se ne spomnim," je vztrajala. "Ko sem rekla eksplozivne, sem mislila z iskricami. Naročila sem prskalice, vendar se ne spomnim, da bi jih prevzela v Franciji, vsaj ne decembra," je zatrjevala.

Ter, da je običajno te stvari prevzemal njen mož Jacques Moretti. Tudi on pa trdi, da izdelkov ni pripeljal v Švico. "V to sem 99-odstotno prepričana. Da nam jih niso mogli dostaviti, je krivda podjetja. Ni na nas – da jih ne bi mogli dobiti," je še dodala Morettijeva.

'Če jih boste držali previsoko, bo bar zgorel'

To pa ni edino tovrstno glasovno sporočilo, ki so ga zakoncema predvajali med zaslišanjem. Jessica Moretti je svoje zaposlene na nevarnost teh izdelkov opozorila že leta 2019. "Če želite ognjene fontane, bodite zelo previdni in jih držite, dokler ne ugasnejo. Kajti če pade na kavč ali na tla, če jih držite previsoko in zažgejo peno, bo Constellation zgorel," naj bi zapisala v sporočilu na WhatsAppu.

Lastnica švicarskega bara El Constellation Jessica Moretti, naj bi vedela, kako nevarne so ognjene fontane. Kljub temu jih je kupila 900.
Lastnica švicarskega bara El Constellation Jessica Moretti, naj bi vedela, kako nevarne so ognjene fontane. Kljub temu jih je kupila 900.
FOTO: Profimedia

Zdaj, nekaj let pozneje, Morettijeva pravi, da ni mislila dobesedno. "Tega sporočila nikakor ne gre jemati dobesedno," je dejala. Da je par, ki je vodil bar, osebju zmeraj naročil, naj ne uporabljajo fontan, ker lahko poškodujejo kavče ali mize, izhaja iz zaslišanja. "Nemogoče je bilo vedeti, da obstaja takšna nevarnost," pravi lastnica.

Strop se je vnel že enkrat prej

Na strop kluba je bila pritrjena zelo vnetljiva pena, ki se je vnela že leta 2024, poroča italijanski časopis Corriere della Sera, ki se sklicuje na odvetnika žrtev. Takrat naj bi osebje in gostje pogasili ogenj in nato preprosto nadaljevali z zabavo.

Med požarom na silvestrovo pa gostje niso mogli storiti nič drugega kot pobegniti. Toda zasilni izhod je bil blokiran z barskim stolom – gostje so tako imeli za pobeg na voljo le ozko stopnišče in mnogi niso mogli pravočasno priti ven.

'So vrata zasilnega izhoda še vedno blokirana?'

Tudi izhod v sili je bila v preteklosti tema sporočil Morettijevih svoji ekipi. Leta 2021 je Jacques Moretti svoje zaposlene vprašal, ali so vrata zasilnega izhoda "še vedno blokirana". Eden od zaposlenih je odgovoril pritrdilno.

"Ko rečem 'blokirano', mislim 'zaprto'," je med zaslišanjem trdil Moretti. "Poleg tega vrat ni mogoče zablokirati od znotraj; navsezadnje so to certificirana vrata," je dejal. Njegova soproga pa je dodala: "Misel, da bi zaposlenim naročila, naj jih zablokirajo, da bi ljudem preprečili odhod brez plačila, je absurdna."

V požaru je umrlo 41 oseb.
V požaru je umrlo 41 oseb.
FOTO: X

Da se na splošno po zaslišanju zdi, da se Jacques Moretti ne čuti odgovornega za grozljivo tragedijo, piše Kronen Zeitung. "Ker smo zadostili vsem predpisom, uporaba teh ognjenih fontan je bila odobrena, gasilska enota pa je opravila inšpekcijski pregled, ne vidimo nobene težave pri izvajanju te dejavnosti – razen dejstva, da bi se pri tem lahko poškodoval inventar," je navedel. Vendar pa je jasna tudi ena stvar: v nasprotju s predpisi, inšpekcijski nadzor požarne varnosti bara ni bil opravljen vse od leta 2019, še poročajo tuji mediji.

Kaj se je zgodilo na silvestrovo?

Na novoletni zabavi v baru Le Constellation v švicarski Crans Motani se je zaradi isker iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca najverjetneje, vnela izolacijska pena na stropu. Ogenj se je hitro razširil.

Zasilni izhod je bil blokiran in gostje so morali iz goreče stavbe pobegniti po zelo ozkem stopnišču. Na desetinam oseb se ni uspelo pravočasno rešiti.

V požaru je umrlo 41 ljudi, 115 je bilo poškodovanih, od tega okoli 80 huje.

Lastnika bara Jessica in Jacques Moretti sta osumljena uboja iz malomarnosti ter povzročitve telesnih poškodb in požara iz malomarnosti. V preiskavi ugotavljajo tudi morebitno odgovornost lokalnih oblasti, ki v baru v zadnjih petih letih niso opravile nobenega inšpekcijskega nadzora.

 

Poglavja:
Na vrh Pirotehnika Nevarnost Požar 2024 Blokiran izhod
Švica požar ognjene fontane Jessica Moretti zaslišanje

Po potresu z magnitudo 7,8 več kot 60 mrtvih, mnogi pogrešani

24ur.com Natakarji so goste na nevarnost požara opozarjali že pred leti
24ur.com Vedno več škodljivih odločitev: gre za varčevalne ukrepe na škodo delavcev?
24ur.com Poklicni rak: delo, ki ubija
24ur.com Detektivi imajo polne roke dela: v službi nikar ne poglejte pregloboko v kozarec
24ur.com Razkrita ena najbolj varovanih skrivnosti sveta restavracij?
24ur.com 'Inšpekcija za delo je čedalje bolj namenjena sama sebi'
Cekin.si Finančna uprava vsem: Prosimo, bodite previdni!
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
raptor2
14. 06. 2026 10.50
Pa to se je zgodilo v Švici, državi ki ima ogromno stvari urejenih. Bolje da ne vemo kako je pri nas s temi stvarmi.
Odgovori
+1
1 0
galeon
14. 06. 2026 10.27
Krivi vsi po vrsti. Od lastnika, ki laže da bolj ne more, do nesposobne države in njenih organov, ki je pristojno za izdajo dovoljenja za obratovanje. In najhuje je to, ker se iz tega ne bodo nič naučil.
Odgovori
+4
4 0
Puško v koruzo
14. 06. 2026 10.49
Ko država zaostruje predpise, postavlja pogoje in dovoljenje ne mores dobit kr tako, takrat težite, da je vse zbirokratizirano, žalote državo, javni sektor ipd. Ko se zgodi nesreča, takrat vpijete da je vsega kriva država, ker je dovolila to in ono. Odločite se kaj želite in ustrezno volite na volitvah, ter ne nasedajte populistom.
Odgovori
+1
1 0
Brezbesed80
14. 06. 2026 10.26
Po taki izjemni tragediji gledati oz. iskati pike, vejice,....tragedije ne bo spremenilo. Ključnega pomena po mojem mnenju pa je, da se najde PRAVI VZROK in naredi vse, da se kje drugje tako žalostna zgodba ne ponovi :(
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
Portal
Še vedno trdi, da je biološki oče otrok Michaela Jacksona
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
Mlečni zdrob: enostavno in hitro pripravljen zajtrk
Mlečni zdrob: enostavno in hitro pripravljen zajtrk
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
zadovoljna
Portal
Tako lepa je danes hči slavnega igralca
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
vizita
Portal
Dieta ruskih balerin: V enem tednu do pet kilogramov manj
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
cekin
Portal
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
moskisvet
Portal
Zdravniki svarijo: Tega ne bi smeli početi po 17. uri
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla
To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla
dominvrt
Portal
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
okusno
Portal
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
voyo
Portal
Moje sonce
NeRealno
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758