"Kar zadeva ognjene fontane, sem jih naročila 900. Jih pa moramo prevzeti v Franciji, ker so eksplozivne in jih ni mogoče poslati v Švico." To je Jessica Moretti, lastnica bara Le Constellation, v glasovnem sporočilu na WhatsAppu dejala svojim zaposlenim. Sporočilo je poslala 6. decembra lani – 25 dni pred tragično nočjo, poroča italijanski časopis La Repubblica.

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In prav to sporočilo so prejšnji teden Morettijevi predvajali med zaslišanjem na državnem tožilstvu v Valaisu. "Tega se ne spomnim," je vztrajala. "Ko sem rekla eksplozivne, sem mislila z iskricami. Naročila sem prskalice, vendar se ne spomnim, da bi jih prevzela v Franciji, vsaj ne decembra," je zatrjevala. Ter, da je običajno te stvari prevzemal njen mož Jacques Moretti. Tudi on pa trdi, da izdelkov ni pripeljal v Švico. "V to sem 99-odstotno prepričana. Da nam jih niso mogli dostaviti, je krivda podjetja. Ni na nas – da jih ne bi mogli dobiti," je še dodala Morettijeva.

'Če jih boste držali previsoko, bo bar zgorel'

To pa ni edino tovrstno glasovno sporočilo, ki so ga zakoncema predvajali med zaslišanjem. Jessica Moretti je svoje zaposlene na nevarnost teh izdelkov opozorila že leta 2019. "Če želite ognjene fontane, bodite zelo previdni in jih držite, dokler ne ugasnejo. Kajti če pade na kavč ali na tla, če jih držite previsoko in zažgejo peno, bo Constellation zgorel," naj bi zapisala v sporočilu na WhatsAppu.

Lastnica švicarskega bara El Constellation Jessica Moretti, naj bi vedela, kako nevarne so ognjene fontane. Kljub temu jih je kupila 900. FOTO: Profimedia

Zdaj, nekaj let pozneje, Morettijeva pravi, da ni mislila dobesedno. "Tega sporočila nikakor ne gre jemati dobesedno," je dejala. Da je par, ki je vodil bar, osebju zmeraj naročil, naj ne uporabljajo fontan, ker lahko poškodujejo kavče ali mize, izhaja iz zaslišanja. "Nemogoče je bilo vedeti, da obstaja takšna nevarnost," pravi lastnica.

Strop se je vnel že enkrat prej

Na strop kluba je bila pritrjena zelo vnetljiva pena, ki se je vnela že leta 2024, poroča italijanski časopis Corriere della Sera, ki se sklicuje na odvetnika žrtev. Takrat naj bi osebje in gostje pogasili ogenj in nato preprosto nadaljevali z zabavo. Med požarom na silvestrovo pa gostje niso mogli storiti nič drugega kot pobegniti. Toda zasilni izhod je bil blokiran z barskim stolom – gostje so tako imeli za pobeg na voljo le ozko stopnišče in mnogi niso mogli pravočasno priti ven.

'So vrata zasilnega izhoda še vedno blokirana?'

Tudi izhod v sili je bila v preteklosti tema sporočil Morettijevih svoji ekipi. Leta 2021 je Jacques Moretti svoje zaposlene vprašal, ali so vrata zasilnega izhoda "še vedno blokirana". Eden od zaposlenih je odgovoril pritrdilno. "Ko rečem 'blokirano', mislim 'zaprto'," je med zaslišanjem trdil Moretti. "Poleg tega vrat ni mogoče zablokirati od znotraj; navsezadnje so to certificirana vrata," je dejal. Njegova soproga pa je dodala: "Misel, da bi zaposlenim naročila, naj jih zablokirajo, da bi ljudem preprečili odhod brez plačila, je absurdna."

V požaru je umrlo 41 oseb. FOTO: X