Je leseni falus služil kot spolna igračka Rimljanov?

Falus, ki so ga našli v rimski utrdbi Vindolanda v Northumberlandu, je dolg 16 centimetrov, a raziskovalci menijo, da je bil sprva še daljši. Za les je namreč značilno, da se sčasoma skrči in spreminja obliko. Odkrili so ga v jarku, skupaj s čevlji, dodatki za obleke ter obrtnimi odpadki, kot so odrezki usnja in obdelano rogovje, poroča The Guardian. Ima bolj gladke konce, kar kaže na to, da so ga redno uporabljali.

Navadno arheologi takoj vedo, kakšen predmet so odkrili, a v primeru lesenega falusa ni bilo tako. "Imeli smo kar nekaj zanimivih razprav, ko smo ugotavljali, za kaj gre," je povedal Collins.

Ekipa arheologov je na koncu predstavila tri možnosti.

Prva teorija je, da so falus Rimljani uporabljali za spolne namene in da je torej šlo za spolno igračko. Collins je izpostavil, da je pri tej teoriji potrebne nekaj previdnosti. "Dildov niso vedno uporabljali za užitek. Lahko so jih uporabljali tudi kot pripomočke za mučenje, zato je treba biti previden pri izrazu spolna igračka. A upajmo, da so ga uporabljali kot spolne igračke. To je najbolj vznemirljiva možnost," je dejal.

Če je res šlo za spolno igračko, to pomeni, da so odkrili tudi prvi rimski umetni penis. "Iz grške in rimske poezije vemo, da so ljudje uporabljali dilde. A do sedaj nismo še nobenega odkrili," je dodal Collins.