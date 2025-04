Je Luka Dončić dosegel eno največjih zmag v svoji karieri?

Tekma proti Dallasu, ekipi, ki ga je poslala v Los Angeles, je bila pomembna s športnega vidika. To, kar je slovenski košarkar pokazal na njej, pa ga bo morda izstrelilo med še večje zvezde. Med Američani, ki se vsaj malo zanimajo za košarko, verjetno ni nikogar, ki ne bi vedel, kako je Luka stopil na parket s solzami v očeh in potem spisal zgodovino. In možno je, da si je s tem dokončno odprl pot do košarkarskega Olimpa.