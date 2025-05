Macrona obtožili skrivanja kokaina, v resnici naj bi umaknil le robček

Več medijev, kot so Libération in tiskovni agenciji AFP in Associated Press , je po podrobni preučitvi posnetka poročalo, da je bil predmet zgolj robček, ki je bil zvit v kroglo in položen na mizo.

Videoposnetek francoskega predsednika Emmanuela Macrona , ki med srečanjem z britanskim in nemškim kolegom, premierjem Keirom Starmerjem in kanclerjem Friedrichom Merzem , na vlaku skrije bel predmet, je sprožil neutemeljena spletna ugibanja, da je predmet kokain. Francoski mediji so obtožbe ovrgli.

"Ko evropska enotnost postane neprimerna, gredo dezinformacije tako daleč, da navaden robček izgleda kot droga. Te lažne novice širijo sovražniki Francije, tako v tujini kot doma. Moramo ostati pozorni na manipulacije," so zapisali na uradnem profilu francoskega predsedstva na omrežju X Elysée.

Macron, Merz in Starmer so odpotovali v Ukrajino na pogovore z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in poljskim premierjem Donaldom Tuskom.

Štiri države, ki so del zavezništva, ki ga Velika Britanija in Francija imenujeta "koalicija voljnih", so se zaobljubile, da bodo povečale pritisk na Rusijo, dokler se ne bo strinjala s prekinitvijo ognja v triletni vojni. Gre za prvi obisk Ukrajine štirih voditeljev evropskih držav.

Po Macronovih besedah Francija svoje partnerice prepričuje o možnih načinih za podporo Ukrajini v njeni vojni proti Rusiji.

Dejal je, da delajo na prisotnosti in strateškem odtisu, in dodal, da je bilo več izmenjav med britanskimi, francoskimi in ukrajinskimi načelniki generalštabov, ki so delo uskladili z vsemi svojimi partnerji.