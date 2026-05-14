Je Macron prejel ženino klofuto zaradi sporočila druge ženske?

Omenjeni spor se je zgodil maja 2025, ko sta zakonca Macron odpotovala v Vietnam. Ko je posadka odprla vrata letala, so kamere ujele kočljiv trenutek med francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in njegovo ženo. Glede na videno se lahko namreč sklepa, da je Brigitte Macron soprogu prisolila klofuto. Kaj se je v resnici zgodilo, se sicer ne da določiti, a posnetek vseeno nakazuje, da je med zakoncema tik pred izstopom iz letala prišlo do nekakšnega spora.

Elizejska palača je takrat pojasnila, da je šlo le za "trenutek intimnosti" med parom, Macron pa je dejal, da se je z ženo le "šalil". "Presenečen sem, da se ta trenutek spreminja v nekakšno globalno katastrofo in da si ljudje izmišljujejo vse mogoče teorije. To je nesmisel," je takrat komentiral francoski predsednik. O ozadju spora med zakoncema pa se je v novi biografiji razpisal dobro obveščeni novinar revije Paris Match Florian Tardif. V knjigi "Un couple (presque) parfait" (Skoraj popoln par) piše, da je spor sprožilo sporočilo ženske, ki ga je gospa Macron po naključju prebrala. Avtor knjige trdi, da je francoska prva dama "izjemno ljubosumna" in dodaja, da naj bi mu Macronov tesni sodelavec povedal, da je po naključju prebrala sporočilo, "ki ga ne bi smela videti". To naj bi nato privedlo do prepira.

