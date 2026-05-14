Tujina

Je Macron prejel ženino klofuto zaradi sporočila druge ženske?

Pariz, 14. 05. 2026 11.13 pred 38 minutami 2 min branja 15

Avtor:
M.S.
Emmanuel Macron klofuta

Francoski novinar in dopisnik v najnovejši biografiji francoskega predsedniškega para razkriva ozadje domnevnega spora med zakoncema Macron maja lani v Vietnamu. Konflikt naj bi sprožilo sporočilo skrivnostne ženske, ki ga je Brigitte Macron po naključju prebrala.

Omenjeni spor se je zgodil maja 2025, ko sta zakonca Macron odpotovala v Vietnam.

Ko je posadka odprla vrata letala, so kamere ujele kočljiv trenutek med francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in njegovo ženo. Glede na videno se lahko namreč sklepa, da je Brigitte Macron soprogu prisolila klofuto.

Kaj se je v resnici zgodilo, se sicer ne da določiti, a posnetek vseeno nakazuje, da je med zakoncema tik pred izstopom iz letala prišlo do nekakšnega spora.

Elizejska palača je takrat pojasnila, da je šlo le za "trenutek intimnosti" med parom, Macron pa je dejal, da se je z ženo le "šalil". "Presenečen sem, da se ta trenutek spreminja v nekakšno globalno katastrofo in da si ljudje izmišljujejo vse mogoče teorije. To je nesmisel," je takrat komentiral francoski predsednik.

O ozadju spora med zakoncema pa se je v novi biografiji razpisal dobro obveščeni novinar revije Paris Match Florian Tardif. V knjigi "Un couple (presque) parfait" (Skoraj popoln par) piše, da je spor sprožilo sporočilo ženske, ki ga je gospa Macron po naključju prebrala.

Avtor knjige trdi, da je francoska prva dama "izjemno ljubosumna" in dodaja, da naj bi mu Macronov tesni sodelavec povedal, da je po naključju prebrala sporočilo, "ki ga ne bi smela videti". To naj bi nato privedlo do prepira.

Brigitte Macron in Emmanuel Macron
FOTO: Profimedia

"Asistent je mislil, da sta zadevo rešila, in je odprl vrata letala. V istem trenutku je prva dama z roko posegla po Emmanuelovem obrazu," piše v knjigi.

Skrivnostna ženska naj bi bila 42-letna iranska igralka Golshifteh Farahani.

Po poročanju Le Parisien je vir blizu Brigitte Macron v intervjuju za Tardifa marca kategorično zanikal obtožbe in vztrajal, da prva dama Francije "nikoli ne preverja moževa telefona".

Govorice o aferi pa je zanikala tudi Farahanijeva in zatrdila, da je njen odnos s predsednikom zgolj platonski.

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Con-vid 1984
14. 05. 2026 11.52
Ja, sporočilo druge "ženske" se je cedilo ven iz njegovih ust.
Odgovori
0 0
Con-vid 1984
14. 05. 2026 11.50
Ej, buzeratorska soba.....zakaj ste tako zaščitniškia do tega degenerika? A se bojite za vašo debilno službico? Ne morte nč bolšega najdt?
Odgovori
0 0
rokololo
14. 05. 2026 11.49
Simpatična ženska. Zna pa tudi udarit po mizi in kje drugje.
Odgovori
0 0
Petur
14. 05. 2026 11.49
mlademu je bila všeč stara,zdaj mu je všeč kaj mlajša..
Odgovori
0 0
boslo
14. 05. 2026 11.48
Druge žene 🤣🤣🤣🤣Robertine
Odgovori
0 0
Yon Dan
14. 05. 2026 11.39
Makron je dobil klofuto od moža, zaradi drugega moškega. Tudi Golob se je tam smukal.
Odgovori
+1
2 1
suleol
14. 05. 2026 11.35
ma dol mi maha zakaj je dubu stare novice kr neki
Odgovori
+1
1 0
Kod.
14. 05. 2026 11.34
Zgleda da Macronovega objema Melonijeve ni še videla😁
Odgovori
0 0
yolli
14. 05. 2026 11.33
Če bi bilo obratno bi bil to škandal škandalov....tako pa nič.....toliko o enakopravnosti spolov.....
Odgovori
+2
2 0
osservatore
14. 05. 2026 11.30
Pri takem strašilu se ne čudim, da je celo Macron "pogledal" kam drugam.
Odgovori
+6
6 0
boslo
14. 05. 2026 11.49
Veliko geyev se skriva oz. živi z ženskami
Odgovori
0 0
asdfghjklč
14. 05. 2026 11.24
Tako je to, ko imaš starega deda ali staro babo za partnerko oz partnerja, katera dva bi ti lahko bila foter ali mati. Ne moreš pri 70+ let pričakovati, da boš imel pri svojih 50-ih letih še vedno partnerja s tako "čvrsto" kožo in fit kot takrat, ko sta se poznala 30+ let nazaj. Še premalo ga je. Sicer pa, njej je zagotovo všeč, da jo veliko mlajši poriva, njemu pa zagotovo ni ok, da to posušeno in povešeno kožo poriva.
Odgovori
-1
1 2
vrzwta1
14. 05. 2026 11.22
Ata je bil hud na makarona
Odgovori
+1
1 0
Da se mene pita..
14. 05. 2026 11.20
Makron ima poleg stare mame še kej mlašega za sprot.
Odgovori
+2
2 0
