Je Melania z govorom o Epsteinu naredila več škode kot koristi?

Kot piše CNN, je najbolj verjetna razlaga za presenetljiv nastop ameriške prve dame Melanie Trump ta, da je skušala zatreti govorice o njeni povezavi z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, a učinek bo, ugotavljajo, bržkone ravno nasproten. "Nisem Epsteinova žrtev. Epstein me ni predstavil Donaldu Trumpu," je dejala pred novinarji ter dodala, da z Epsteinom nista bila nikoli prijatelja, s soprogom, takrat še partnerjem, Donaldom Trumpom pa da sta ga včasih srečala v družabnih krogih v New Yorku in na Floridi.

Omenila je tudi prijateljsko izmenjavo elektronskih sporočil iz leta 2002 z Epsteinovo sodelavko Ghislaine Maxwell, ki ga je podpisala: "Z ljubeznijo, Melania." Prva dama je trdila, da sta si z Maxwellovo le občasno dopisovali ter da je bilo izpostavljeno sporočilo trivialno. Zahtevala je, da se "laži" nemudoma končajo. "Osebe, ki lažejo o meni, so brez etičnih standardov, ponižnosti in spoštovanja," je še dejala v izjavi, ki jo mediji v ZDA označujejo kot presenetljivo in nenavadno, saj v zadnjih dneh ni bilo nobenih širših javnih ugibanj o njej in spolnem prestopniku.

Govor prve dame je trajal nekaj manj kot šest minut, a njegove posledice bodo veliko večje, zajele pa bodo tudi veliko širše področje od Epsteina. Kot analizira CNN, Bela hiša v zadnjem času izgublja nadzor nad naracijo o drugem mandatu Donalda Trumpa, kar se odraža v predsednikovih impulzivnih izbruhih ter grožnjah glede Irana. Te so sprožile tudi številne ostre kritike običajno zvestih konservativnih medijskih osebnosti. Že sicer pa je podpora gibanja MAGA ameriškemu predsedniku načeta zaradi preteklih dogodkov v zvezi z Epsteinom, ki so ga odtujili od nekaterih njegovih najbolj gorečih podpornikov. Ustvarili so namreč vtis, da globoka država prikriva zločine bogatih in močnih elit.

Tudi ameriški predsednik je že večkrat zanikal kakršno koli kršitev v zvezi z Epsteinom in dejal, da je z njim prekinil stike v začetku novega tisočletja, še preden je javnost izvedela za njegova kriminalna dejanja. Uradno sicer ni dokazov, da bi kateri koli od zakoncev v povezavi s spolnim prestopnikom zagrešil kakršno koli kršitev. Zakaj se je torej prva dama, ki običajno ceni zasebnost in se kiti z neodvisnostjo od moža, čutila dolžna stopiti pred kamere in podati izjavo? Mediji poročajo, da se je govor prve dame deloma zdel celo oseben. Pred tem namreč o povezavi z Epsteinom ni nikoli javno spregovorila, si pa je zaradi trditev o njeni povezavi z Epsteinom doslej zagotovila opravičilo založbe HarperCollins, demokratskega stratega Jamesa Carvilla in časopisa Daily Beast. Skupina Epsteinovih žrtev je sicer prvo damo obtožila, da je skušala s svojim nastopom le preusmeriti odgovornost z zveznih agencij, ki bi morale preiskovati primer. Ob tem zagovorniki preživelih s prstom kažejo tudi na ministrstvo za pravosodje, ki po njihovem zatira preglednost primera in nezakonito hrani več sto tisoč dokumentov, ki bi morali biti objavljeni v skladu z lani sprejetim zakonom.

In kako vpletena je bila Bela hiša v njeno izjavo? Oseba, seznanjena z zadevo, je za CNN povedala, da je Trump vedel, da namerava njegova žena govoriti, čeprav je kmalu po njenem govoru za MSNOW trdil, da "o tem ne ve ničesar". Trump sicer že mesece vztraja, da so trditve o njegovi vpletenosti "demokratska potegavščina", in želi, da bi škandal potihnil. Prav neuspeh na tem področju, naj bi bil eden od razlogov, zakaj je minuli teden odpustil generalno državno tožilko Pam Bondi. CNN ob tem ocenjuje, da si je Melania Trump s svojim govorom postavila tudi "politično past", saj demokrati v Kapitolu zahtevajo, da prva dama priča pred odborom, kar pa bi lahko vodilo tudi v prvi večji spopad med Kongresom in Belo hišo. Člani nadzornega odbora Predstavniškega doma, demokrat iz Virginije, Suhas Subramanyam, je za medij dejal, da je nekdanja prva dama Hillary Clinton, ki je o Epsteinu pričala v začetku leta, že vzpostavila precedens za zakonce predsednikov.