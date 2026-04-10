Tujina

Je Melania z govorom o Epsteinu naredila več škode kot koristi?

Washington, 10. 04. 2026 08.09 pred 53 minutami 4 min branja 15

Avtor:
M.P.
Izjava Melanie Trump v Beli hiši

Zakaj je ameriška prva dama Melania Trump stopila pred govorniški pult in spregovorila o svoji zgodovini s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom? V govoru je zanikala, da bi bila kadarkoli tesno povezana z njim: "Laži, ki me povezujejo s sramotnim Jeffreyem Epsteinom, se morajo danes končati." A morda je s svojim nastopom naredila ravno nasprotno ter le razplamtela ugibanja in govorice.

Kot piše CNN, je najbolj verjetna razlaga za presenetljiv nastop ameriške prve dame Melanie Trump ta, da je skušala zatreti govorice o njeni povezavi z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, a učinek bo, ugotavljajo, bržkone ravno nasproten.

"Nisem Epsteinova žrtev. Epstein me ni predstavil Donaldu Trumpu," je dejala pred novinarji ter dodala, da z Epsteinom nista bila nikoli prijatelja, s soprogom, takrat še partnerjem, Donaldom Trumpom pa da sta ga včasih srečala v družabnih krogih v New Yorku in na Floridi.

Izjava Melanie Trump v Beli hiši
Izjava Melanie Trump v Beli hiši
FOTO: AP

Omenila je tudi prijateljsko izmenjavo elektronskih sporočil iz leta 2002 z Epsteinovo sodelavko Ghislaine Maxwell, ki ga je podpisala: "Z ljubeznijo, Melania." Prva dama je trdila, da sta si z Maxwellovo le občasno dopisovali ter da je bilo izpostavljeno sporočilo trivialno.

Zahtevala je, da se "laži" nemudoma končajo. "Osebe, ki lažejo o meni, so brez etičnih standardov, ponižnosti in spoštovanja," je še dejala v izjavi, ki jo mediji v ZDA označujejo kot presenetljivo in nenavadno, saj v zadnjih dneh ni bilo nobenih širših javnih ugibanj o njej in spolnem prestopniku.

Preberi še Melania Trump šla pred kamere: 'Nikoli nisem bila Epsteinova prijateljica'

Govor prve dame je trajal nekaj manj kot šest minut, a njegove posledice bodo veliko večje, zajele pa bodo tudi veliko širše področje od Epsteina. Kot analizira CNN, Bela hiša v zadnjem času izgublja nadzor nad naracijo o drugem mandatu Donalda Trumpa, kar se odraža v predsednikovih impulzivnih izbruhih ter grožnjah glede Irana. Te so sprožile tudi številne ostre kritike običajno zvestih konservativnih medijskih osebnosti.

Že sicer pa je podpora gibanja MAGA ameriškemu predsedniku načeta zaradi preteklih dogodkov v zvezi z Epsteinom, ki so ga odtujili od nekaterih njegovih najbolj gorečih podpornikov. Ustvarili so namreč vtis, da globoka država prikriva zločine bogatih in močnih elit.

Preberi še Nekoč glasni podporniki, zdaj mu obračajo hrbet: 'To je zlo, ustavite ga'

Tudi ameriški predsednik je že večkrat zanikal kakršno koli kršitev v zvezi z Epsteinom in dejal, da je z njim prekinil stike v začetku novega tisočletja, še preden je javnost izvedela za njegova kriminalna dejanja. Uradno sicer ni dokazov, da bi kateri koli od zakoncev v povezavi s spolnim prestopnikom zagrešil kakršno koli kršitev.

Zakaj se je torej prva dama, ki običajno ceni zasebnost in se kiti z neodvisnostjo od moža, čutila dolžna stopiti pred kamere in podati izjavo? Mediji poročajo, da se je govor prve dame deloma zdel celo oseben. Pred tem namreč o povezavi z Epsteinom ni nikoli javno spregovorila, si pa je zaradi trditev o njeni povezavi z Epsteinom doslej zagotovila opravičilo založbe HarperCollins, demokratskega stratega Jamesa Carvilla in časopisa Daily Beast.

Skupina Epsteinovih žrtev je sicer prvo damo obtožila, da je skušala s svojim nastopom le preusmeriti odgovornost z zveznih agencij, ki bi morale preiskovati primer. Ob tem zagovorniki preživelih s prstom kažejo tudi na ministrstvo za pravosodje, ki po njihovem zatira preglednost primera in nezakonito hrani več sto tisoč dokumentov, ki bi morali biti objavljeni v skladu z lani sprejetim zakonom.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

In kako vpletena je bila Bela hiša v njeno izjavo? Oseba, seznanjena z zadevo, je za CNN povedala, da je Trump vedel, da namerava njegova žena govoriti, čeprav je kmalu po njenem govoru za MSNOW trdil, da "o tem ne ve ničesar". Trump sicer že mesece vztraja, da so trditve o njegovi vpletenosti "demokratska potegavščina", in želi, da bi škandal potihnil. Prav neuspeh na tem področju, naj bi bil eden od razlogov, zakaj je minuli teden odpustil generalno državno tožilko Pam Bondi.

CNN ob tem ocenjuje, da si je Melania Trump s svojim govorom postavila tudi "politično past", saj demokrati v Kapitolu zahtevajo, da prva dama priča pred odborom, kar pa bi lahko vodilo tudi v prvi večji spopad med Kongresom in Belo hišo. Člani nadzornega odbora Predstavniškega doma, demokrat iz Virginije, Suhas Subramanyam, je za medij dejal, da je nekdanja prva dama Hillary Clinton, ki je o Epsteinu pričala v začetku leta, že vzpostavila precedens za zakonce predsednikov.

Razlagalnik

Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in obsojeni spolni prestopnik, ki je bil znan po svojih povezavah z vplivnimi in bogatimi posamezniki po vsem svetu. Obtožen je bil trgovine z belo tehniko in spolne zlorabe mladoletnic. Njegova mreža je vključevala številne ugledne osebnosti iz politike, posla in zabave, kar je sprožilo obsežne preiskave in škandal, znan kot 'Epsteinov škandal'. Epstein je umrl v zaporu leta 2019, medtem ko je čakal na sojenje.

Ghislaine Maxwell je britanska družabnica, ki je bila tesna sodelavka in domnevna sostorilka v kaznivih dejanjih Jeffreyja Epsteina. Bila je obtožena in kasneje obsojena zaradi zarote in trgovine z belo tehniko, vključno s pomočjo pri spolni zlorabi mladoletnic. Njena vloga v Epsteinovi mreži je bila osredotočena na novačenje in vzdrževanje mreže mladih žrtev za Epsteina in njegove vplivne prijatelje.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
melania trump zda bela hiša jeffrey epstein donald trump

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI

cirenij
10. 04. 2026 10.12
To sploh ni pomembno, tudi če je bila slučajno njegova priležnica. Slavna bo postala, če svojega dementnega, pokvarjenega soproga pregovori, da pusti pri miru vse druge države in se briga le za USA. In ne, da neti vojne, pobijanje ljudi in celo zemeljsko oblo prka v brdo in mogoče celo v propad. Kako je spoznala Epsteina in mogoče tudi Trumpa, pa sploh ni pomembno.
Odgovori
0 0
Ladybird77
10. 04. 2026 10.04
Če ni nič v glavi, ji ni pomoči.
Odgovori
0 0
devlon
10. 04. 2026 09.57
mhm..cel svet se samo z njo ukvarja, res..
Odgovori
2 2
2 2
brezveze13
10. 04. 2026 09.53
ja milena kako se pa pride na obzorje brez neke resne izobrazbe, vsi vemo da je manekenstvo večina samovšečno in tudi kaj iz tega sledi
Odgovori
6 1
6 1
Yon Dan
10. 04. 2026 09.49
Nič čudnega da Trump in ona ne prideta. Iz vseh medijev, se vidi, kako je Slovenija prodana globalistični, neonacistični eliti, globoki državi. Ravno to Trump uničuje po celem svetu, sataniste, ki so zasužnjili svet.
Odgovori
6 3
6 3
Protoc
10. 04. 2026 09.47
Če ves ozadje svoje partnerja..če sta še skupaj ga popiraš v dobrem in slabem..a ni tako?? Bolezen rumenka pa je presegla vse meje..
Odgovori
3 3
3 3
juventina10
10. 04. 2026 09.44
karkoli narediš,tiho ali poveš,nikoli ne bo prav.to,sa si z nekom leta nazaj na fotki,ne pove ničesar.bili si tudi clintonovi,diana ross,branson,gates itd.v tistih letih so se vsi metali za trumpom,oprah,ellen de geners in mnogi drugi.sedaj se distancirajo.kljub vsemu,kar se dogaja danes,bi rekla dvoličnost ameriške elite.
Odgovori
9 5
9 5
zurc
10. 04. 2026 10.00
eden redkih realnih komentarjev
Odgovori
1 1
1 1
žekdo100
10. 04. 2026 09.44
Če nimaš drugega izkoristiš to, kar ti da mati narava. To ni nič narobe.
Odgovori
4 7
4 7
2mt8
10. 04. 2026 09.42
V Ameriki Epstein pri nas pa Fotopub. Ampak v Ameriki se o Epsteinu govori pri nas pa je o Fotopubu vse tiho.
Odgovori
8 7
8 7
Jezna lepookica
10. 04. 2026 09.38
Oh Melania, jaz bi se na tvojem mestu v zemljo pogreznala.
Odgovori
+6
12 6
brainiac007
10. 04. 2026 09.37
Eh ena sama zvodniška kuhinja
Odgovori
+7
10 3
Eliza Dupre
10. 04. 2026 09.32
Oseb, ki jih obtožuje, da lažejo o njej, pa ne upa tožiti, le zakaj?
Odgovori
+8
11 3
